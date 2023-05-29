Селена Гомес провела выходные с друзьями в Париже

Селена Гомес позировала с друзьями перед Эйфелевой башней во время ночной прогулки в Париже.

В конце апреля 30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес завершила съемки третьего сезона детективно-комедийного сериала "Убийства в одном здании". А затем она отправилась в Париж, чтобы начать съемки музыкальной криминальной комедии Жака Одиара "Эмилия Перес" вместе с коллегами по фильму Карлой Софией Гаскон и Зои Салданой. Об этом пишет Daily Mail.

Гомес воспользовалась свободным временем, проведя ночь в самом романтическом городе в мире с несколькими своими подругами. Фотографиями с прогулки поделилась в своем Instagram-аккаунте подруга звезды.

"Уи-уи-и", — написала Кэролайн Франклин в подписи к фотографии на фоне светящейся Эйфелевой башни.

Селена Гомес Фото: Instagram @caro_franklin

Гомес, похоже, очень рада провести время со своими друзьями, учитывая сияющую улыбку на ее лице, когда она позировала в обнимку с подругами. За пять дней до этого Селена тоже поделилась в своем Instagram снимками с поездки в Париж.

"Париж, друзья, еда и @rarebeauty, о, какая мечта!" — подписала она публикацию.

Также Фокус писал, что накануне Селена Гомес посетила концерт Бейонсе в рамках ее тура "Ренессанс". На одном из видео, попавших в Сеть, знаменитость накричала на своего телохранителя.