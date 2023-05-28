Селена Гомес накричала на охраника во время концерта Бейонсе (видео)

Конфликтная ситуация между Селеной Гомес и агрессивным охранником попала на камеру.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес посетила концерт Бейонсе в рамках ее тура "Ренессанс". На видео со стадиона "Стад де Франс" в Париже видно, что знаменитость накричала на мужчину, идущего за ней. Об этом пишет PageSix.

На кадрах, опубликованных фанатом в Twitter, звезда сериала "Убийства в одном здании" выглядела явно злой на охранника.

Пользователи социальных сетей предположили, что этот человек из личной охраны Гомес, так как он был замечен следящим за ней в нескольких видео на протяжении всего концерта.

В то время как некоторые утверждают, что звезда экранов злилась из-за того, что "опаздывает", другие хвалили ее за то, что она "защищала своих поклонников" от телохранителя после того, как он якобы "грубил" им.

Один из пользователей Twitter опубликовал видео, на котором в тот же вечер мужчина отталкивает подругу Гомес Ракель Стивенс.

"Это буквально доказывает, что прошлой ночью он толкал людей вокруг", — написал фанат, а другой назвал его "слишком агрессивным".

Гомез была одной из многих знаменитостей, посетивших выступление Бейонсе. В толпе также были Натали Портман, Крис Дженнер и Ленни Кравиц.

Также Фокус писал, что Селена Гомес поужинала с помощницей Зейна Малика на фоне слухов о ее отношениях с певцом.