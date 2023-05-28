Селена Гомес накричала на охоронця під час концерту Бейонсе (відео)

Конфліктна ситуація між Селеною Гомес та агресивним охоронцем потрапила на камеру.

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30-річна американська співачка та акторка Селена Гомес відвідала концерт Бейонсе у рамках її туру "Ренесанс". На відео зі стадіону "Стад де Франс" у Парижі видно, що знаменитість накричала на чоловіка, який іде за нею. Про це пише PageSix.

На кадрах, опублікованих фанатом у Twitter, зірка серіалу "Вбивства в одній будівлі" виглядала явно злою на охоронця.

Користувачі соціальних мереж припустили, що ця людина з особистої охорони Гомеса, оскільки в декількох відео видно, що вона стежить за нею протягом всього концерту.

У той час як дехто стверджує, що зірка екранів злилася через те, що "спізнюється", інші хвалили її за те, що вона "захищала своїх шанувальників" від охоронця після того, як він нібито "грубіянив" їм.

Один із користувачів Twitter опублікував відео, на якому того ж вечора чоловік відштовхує подругу Гомес Ракель Стівенс.

"Це буквально доводить, що минулої ночі він штовхав людей навколо", — написав фанат, а інший назвав його "надто агресивним".

Гомес була однією з багатьох знаменитостей, які відвідали виступ Бейонсе. У натовпі також були Наталі Портман, Кріс Дженнер та Ленні Кравіц.

Також Фокус писав, що Селена Гомес повечеряла з помічницею Зейна Маліка на тлі чуток про її стосунки зі співаком.