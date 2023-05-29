Прирожденные охотники: 7 пород кошек, которые лучше всего ловят мышей

Несмотря на ласковый и покладистый нрав, многие породы кошек до сих пор не растеряли свои охотничьи инстинкты.

Сегодня кошки в доме – это антистресс, любимцы, члены семьи, и в последнюю очередь они служат по своему природному назначению – защищают дом от грызуновв: мышей и крыс. Естественно, это мы говорим о тех животных, которые живут в квартирах или городских домах, где грызунов нет давно. Однако, как показывает практика, с годами кошки не растеряли свои природные инстинкты и при случае не упустят возможности поохотиться, ведь охота — это инстинкт большинства кошек, даже если они были одомашнены десятилетиями или столетиями! Ресурс Hepper назвал породы кошек, которые лучше всего охотятся на мышей. Так что если вы, покупая животное, преследуете еще и практические интересы, советуем вам присмотреться к представителям ниже указанных пород.

Сиамская кошка

Сиамская кошка была первым выбором для королевской семьи в Таиланде. Эта порода кошек уже давно считается фаворитом для охоты на крыс, мышей и других грызунов. По сей день сиамские кошки являются отличным охотником с прекрасными охотничьими инстинктами для обнаружения и избавления домов от вредителей, в первую очередь от мышей и крыс.

Сиамская кошка Фото: Web-Zoopark.Ru

Мейн-кун

Эта порода кошек была на североамериканском континенте с давних пор. Колониальные американцы ценили мейн-кунов за их отличные охотничьи навыки и держали на фермах, чтобы защитить эти места от грызунов. Мейн-кун по-прежнему высоко ценится как опытный охотник и домашний питомец.

Мейн-кун Фото: Открытые источники

Сибирская кошка

Порода сибирских кошек происходит из России и Сибири, что делает их идеальными для владельцев, которые ищут кошку, способную выдержать более холодный климат. Сибиряки могут быть большими и пушистыми, но они очень проворные и быстрые охотники, что делает их идеальными для ловли мышей и других крупных грызунов, таких как крысы.

Сибирская кошка Фото: Хвост Ньюс

Американская короткошерстная кошка

Американская короткошерстная порода кошек берет свое начало в Великобритании. Ей уже почти 300 лет, и впервые эта порода была использована на борту кораблей для уничтожения популяций мышей и крыс. Вместе с тем это отличные домашние кошки, ласковые и любвеобильные, которые при необходимости, быстро наведут порядок в доме по части грызунов.

Котята американской короткошерстной породы кошек Фото: Pets2.me

Мэнкс

Порода кошек мэнкс происходит из региона, расположенного между Англией и Ирландией, известного как остров Мэн. Эта порода кошек раньше плавала на морских судах, где они противостояли нашествию мышей. Они опытные охотники, заслужившие титул великих ловцов мышей. Фермеры также полагались на мэнских кошек, чтобы защитить свои фермы от грызунов.

Мэнкс Фото: Ekzotika

Японский бобтейл

Японские бобтейлы — прирожденные охотники на мышей. В прошлом популяция этой породы кошек была в основном на корейских шелковых фабриках, где их разводили, чтобы бороться с мышами. Кошки этой породы дружелюбны и интересны, что также делает их идеальным семейным питомцем.

Японский бобтейл Фото: Getty Images

Шартрез

Шартрез — порода кошек родом из Франции. Им нравится играть и общаться со своими владельцами, но у них есть и более серьезная сторона, особенно когда речь идет об охоте на грызунов. Эта порода кошек обладает природным охотничьим инстинктом. Они подвижны, мускулисты и очень быстры, что делает их идеальными кошками для ловли мышей и других быстрых грызунов.

Среди других охотничьих пород можно отметить песилскую кошку, турецкую ангору, бенгальскую, абиссинскую, бурманскую и ряд других.

Шартрез Фото: usatik.ru

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