Стали известны новые детали романа Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Знаменитостей заподозрили в отношениях в начале 2023 года.

Стали известны новые подробности романа теледивы Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе. Об этом пишет People.

Молодая мама и звезда фильма "Назови меня своим именем" продолжают свой роман без официальных заявлений. Инсайдер поделился, что 25-летняя Кайли и 27-летний Тимоти виделись, когда двое были в Лос-Анджелесе.

"Кайли нравится встречаться, но ее главная задача — быть мамой", — рассказал источник, добавив, что их отношения "несерьезны".

Кайли Дженнер с дочерью Фото: Instagram/Stormi Webster

Как известно, звезда реалити-шоу, расставшаяся с рэпером Трэвисом Скоттом в декабре 2022 года, и актер, номинированный на "Оскар", завязали романтические отношения после того, как оба посетили показ Жан-Поля Готье в январе 2023 года.

Источники сообщали, что Шаламе и Дженнер общались друг с другом почти каждый день, будь то разговор, текстовое сообщение или FaceTime.

"Они очень весело и кокетливо общаются между собой, и он заставляет Кайли улыбаться", — сообщил инсайдер.

Другой источник отметил, что их отношения "несерьезны", добавив, что Дженнер любит "тусоваться с Тимоти и смотреть, куда это пойдет".

"Для нее это было очень весело, потому что она чувствует себя гораздо иначе, чем ее прошлые отношения. Это новое и увлекательное для Кайли, и она очень весело проводит время", – поделился инсайдер.

Тимоти Шаламе Фото: Getty Images

Напомним, Кайли Дженнер привела на вечеринку пятилетнюю дочь.

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