Скандальный фильм "Калигула" обновили и собираются снова показывать в кинотеатрах

На прошлой неделе в Каннах была показана новая версия скандального фильма 1979 года, который получил в свое время самый высокий рейтинг из возможных.

Фильм "Калигула" 1979 года в свое время стал самым скандальным фильмом года и сохраняет этот статус и сейчас. Единственный, кто остался доволен им – это актер Джон Гилгуд, прочие стараются не вспоминать, что когда-то в нем снимались. И это касается и актрисы Хелен Миррен. Но картина Тинто Брасса остается популярной, и ее собираются снова запустить в кинотеатрах. Об этом пишет Daily Mail.

В "Калигуле" было занято немало известных актеров: Малкольм Макдауэлл исполнил роль Калигулы, Хелен Миррен – его жены Цезонии, Питер О’Тул – его дяди Тиберия, Джон Гилгуд – сенатора Нервы.

Малкольм Макдауэлл и Хелен Миррен в филмье "Калигула" Фото: Скриншот

Он был единственным, кто остался доволен и даже рассказывал, что видел его трижды. "Я люблю это. Мой первый порнографический фильм", — говорил Гилгуд.

Почти все остальные, связанные с непристойным "худшим фильмом в истории" чувствовали себя по-другому.

Хелен Миррен, которая появлялась в многочисленных сексуальных сценах, сказала, что сниматься в "Калигуле" было "все равно, что появляться в нудистском лагере каждый день".

Хелен Миррен на Каннском кинофестивале 2023 Фото: Getty Images

Напомним, режиссером "Калигулы" стал Тинто Брасс, сценарий написал известный сатирик Гор Видал, а продюсировал проект Боб Гуччионе из журнала Penthouse. Именно Гуччионе дополнил картину множеством сцен секса с участием порнозвезд, что в сочетании с обилием жестокости и уже существующими эротическими сценами сделало фильм невероятно скандальным.

Трейлер фильма "Калигула"

В Ватикане его назвали "непристойным мусором", критики заявили, что это "моральный холокост", а Гор Видал в итоге убрал свое имя из титров. Когда фильм впервые показали в Каннах, то часть зрителей покинула зал.

Но "Калигулу" перемонтировали, так как было получено 96 отснятого материала и показали на Каннском кинофестивале в разделе "классика". Хелен Миррен присутствовала на показе. И теперь "худший фильм в истории" будет показан во Франции, а следом и во всем мире, если удастся найти дистрибьютора. Монтажом занимался музыкант и режиссер Томас Негован, который нашел архивные материалы в архивах Penthouse и потратил на это три года.

Однако Тинто Брасс, которому уже 90 лет, подал судебный иск, заявив, что новый монтаж испортил его фильм и теперь он не соответствует его видению.

"После многочисленных и бесплодных переговоров, которые длились долгие годы, сначала с Penthouse, а затем с другими непонятными личностями, была создана версия без моего участия. И которая, по моему убеждению, не будет отражать мое художественное видение. Как известно, именно процесс монтажа формирует мой личный режиссерский стиль. Если я не могу смонтировать фильм, я не узнаю его и не признаю авторство новой версии "Калигулы". Мои адвокаты уже этим занимаются", — заявил Тинто Брасс.

Те, кто посмотрел новую версию "Калигулы" заявили, что он все еще слишком шокирующий, особенно сцена насилия на свадьбе и эпизод с машиной для обезглавливания.

Известный кинокритик Роджер Эберт был среди тех, кто ушел с показов в 1979 году и в этом году он высказался исчерпывающе: "Это не хорошее искусство, это не хорошее кино и не хорошее порно".

Сцена убийства Калигулы и Цезонии

Напомним, изначально сценарий фильма "Калигула" писал Роберто Росселини. После он передал его своему племяннику Франко, который и привлек Гора Видала и Боба Гуччионе. Бюджет фильма составил 22 миллиона долларов. Но на съемочной площадке царил хаос, потому что Бобу хотелось больше откровенности и хотелось настолько, что он ночами приводил на площадку порноактеров и доснимал недостающие, по его мнению, эротические сцены.

Монтировали фильм, в итоге, не в чопорной Италии, а в Англии, потом в Париже, а потом и в Нью-Йорке, потому что все прочие отказывались заниматься порнографическим материалом. Гуччионе не пригласил прессу на премьеру, журналисты ответили разгромной критикой, все создатели фильма судились между собой, но картина в итоге собрала не менее 100 миллионов долларов в прокате. Впоследствии часть прибыли легла в основу Penthouse Casino в Лас-Вегасе.

Но теперь, 44 года спустя, самый скандальный фильм из когда-либо созданных, похоже, переживет новый всплеск популярности.

Напомним, несколько лет назад на аукцион выставили перстень Калигулы из цельного сапфира. На нем вырезан профиль Цезонии, которая, по легендам, была так прекрасна, что Калигула показывал ее обнаженной своим воинам.