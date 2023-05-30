46-летнего Орландо Блума заметили на пляже в Каннах (фото)

Актер продемонстрировал свое мускулистое тело.

46-летний британский актер Орландо Блум был замечен на пляже во Франции. Об этом пишет Daily Mail.

Жених Кэти Перри наслаждался отпуском в Каннах после нескольких выходов на красную дорожку популярного события.

Актер демонстрировал свои мышцы в темно-синих шортах для плавания, нежившись на солнце во время пребывания в отеле Eden Roc Cap d'Antibes. Блум продемонстрировал свое телосложение, охлаждаясь после погружения в море.

В частности, он развлекался на солнце, поднимаясь по веревочной лестнице, чтобы сесть на качели. Кэти Перри во время этой поездки с актером не было.

Орландо Блум в Каннах

Отец двух посетил Каннский кинофестиваль-2023, чтобы прорекламировать свой новый фильм "Gran Turismo", рассказывающий о реальной истории молодого вундеркинда из видеоигр, превратившегося в гонщика.

Орландо Блум в Каннах

Картина рассказывает историю жизни Дженна Марденборо, который в 2011 году стал третьим победителем GT Academy и самым молодым победителем, которому это удалось, ему было всего 19 лет.

Напомним, бывшая жена Орландо Блума Миранда Керр рассказала о дружбе с его невестой.

Также Фокус писал о романтическом свидании Орландо Блума и Кэти Перри по возвращении актера из Украины.