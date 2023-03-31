После возвращения из Украины. Кэти Перри и Орландо Блум сходили на свидание (фото)

Накануне британский актер посетил украинскую столицу и пообщался с Владимиром Зеленским.

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38-летняя американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум сходили на свидание. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены и ее жених пошли на ужин в 4 Charles Prime Rib в Нью-Йорке. Выходя из модного заведения в районе Вест-Виллидж, звездная пара держалась за руки.

Молодая мама была одета в темно-зеленое пальто с лавандовым воротником с кистями и соответствующими рукавами. Она также продемонстрировала белый топ с круглым вырезом и черную юбку, которую она совмещала с соответствующими ботинками.

Дополнив свой образ парой красных солнцезащитных очков, Кэти Перри оставила волосы распущенными.

Тем временем Орландо Блум надел черный джемпер с парой темных джинсов и синей кепкой.

Кэти Перри и Орландо Блум

Кэти и Орландо вместе с 2016 года и являются родителями двухлетней дочери Дейзи. У британского актера также есть 12-летний сын Флинн от союза с моделью Мирандой Керр.

Перри и Блум впервые встретились на вечеринке Netflix Golden Globes/Weinstein Company, что вызвало слухи об их романтической связи.

Вскоре их несколько раз видели, как звезды проводили время вместе, а фотографии пары на Гавайях в феврале 2016 года, на которых они целовались, подтвердили их отношения.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty

Орландо Блум сделал предложение своей возлюбленной на День Святого Валентина 2019 с кольцом для помолвки с розовым бриллиантом.

Напомним, Кэти Перри прокомментировала благотворительную деятельность Орландо Блума в Украине.

Также Фокус писал о соглашении Кэти Перри и Орландо Блума.