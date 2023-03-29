Кэти Перри рассказала о соглашении с Орландо Блумом
Звезда сцены и британский актер встречаются с 2016 года.
38-летняя американская певица Кэти Перри рассказала о соглашении со своим женихом Орландо Блумом. Об этом пишет People.
Звезда сцены и соцсетей призналась, что "она трезвая в течении пяти недель". Молодая мама заключила соглашение с женихом, британским актером Орландо Блумом об отказе от алкоголя на три месяца.
Артистка сделала вид, что в шутку плачет, когда сказала: "Сегодня я трезвая пять недель… Я заключила соглашение со своим партнером и хочу бросить".
Звезда добавила, что "не может провалиться": "Я пообещала. Три месяца".
Кэти Перри была замечена на выходе из "The View" в розовом костюме с бахромой. Она выбрала укороченные розовые штаны с мешковатой линией, добавив в тон оверсайз-блейзер.
Невеста Орландо Блума соединила стильный образ в черном топе с бахромой, который касался пола; яркий топ был уникальным изделием, идеально сочетавшимся с ее обувью на платформе.
Звездная брюнетка дополнила аутфит светло-розовой сумочкой в тон с хрустальной ручкой. Кэти добавила серьги AGMES Baroque Luca, маленькие солнцезащитные очки в оправе и розовую помаду на губах.
Напомним, Кэти Перри публично поддержала благотворительную деятельность своего бойфренда Орландо Блума, который накануне посетил Украину.
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