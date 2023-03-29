Стильная Кэти Перри в кожаном пальто и бордовых туфлях посетила телешоу (фото)

Перед камерами фотографов певица позировала в стильном образе.

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Кэти Перри выглядела стильно в черном кожаном пальто, когда во вторник прибыла в студию Good Morning America в Нью-Йорке. 38-летняя американская певица была в хорошем настроении, позируя перед камерами, а за пределами студии ее приветствовали десятки поклонников. Об этом пишет Daily Mail.

Кэти Перри Фото: Getty Images

Наряд звезды также отличался кремовой отделкой из овечьей шерсти и кожаным ремешком. Свой образ она дополнила бордовыми туфлями на каблуке. К наряду Перри подобрала маленькую бордовую сумку, массивные серьги, а черные волосы уложила в высокую прическу.

Кэти Перри

Напомним, Кэти Перри рассказала для Vogue, что она научилась делать движение под названием "кукольный глаз", в котором она держит один глаз закрытым, а другой открытым. Своеобразный трюк Перри впервые стал вирусным в октябре 2022 года, когда видео, в котором она делает "кукольный глаз" на концерте, привлекло внимание многих поклонников.

Во время выступления певица делала вид, что не может держать правый глаз открытым. В то время она даже прижимала палец к виску, чтобы создать впечатление, будто она пыталась удержать веко от опускания.

Также Фокус писал, что Кэти Перри показала встречу Владимира Зеленского и Орландо Блума.