Стильна Кеті Перрі у шкіряному пальті та бордових туфлях відвідала телешоу (фото)

Перед камерами фотографів співачка позувала у стильному образі.

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Кеті Перрі виглядала стильно у чорному шкіряному пальті, коли у вівторок прибула до студії Good Morning America у Нью-Йорку. 38-річна американська співачка була в гарному настрої, позуючи перед камерами, а поза студією її вітали десятки шанувальників. Про це пише Daily Mail.

Кеті Перрі Фото: Getty Images

Наряд зірки також відрізнявся кремовою обробкою з вовни та шкіряним ремінцем. Свій образ вона доповнила бордовими туфлями на підборах. До наряду Перрі підібрала маленьку бордову сумку, масивні сережки, а чорне волосся уклала у високу зачіску.

Кеті Перрі

Нагадаємо, Кеті Перрі розповіла для Vogue, що вона навчилася робити рух під назвою "лялькове око", в якому вона тримає одне око закритим, а інше відкритим. Своєрідний трюк Перрі вперше став вірусним у жовтні 2022 року, коли відео, в якому вона робить "лялькове око" на концерті, привернуло увагу багатьох шанувальників.

Під час виступу співачка вдавала, що не може тримати праве око відкритим. Тоді вона навіть притискала палець до скроні, щоб створити враження, ніби вона намагалася утримати повіку від опускання.

Також Фокус писав, що Кеті Перрі показала зустріч Володимира Зеленського та Орландо Блума.