Кеті Перрі розповіла, як навчилася вірусному трюку "лялькове око" (відео)

Кеті Перрі розповіла, що вміє працювати у режимі багатозадачності.

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38-річна американська співачка Кеті Перрі розповіла Vogue, що вона навчилася робити рух під назвою "лялькове око", в якому вона тримає одне око закритим, а інше відкритим, щоб дати відгук своїй гламурній команді. .

"Я сиджу в кріслі для зачіски та макіяжу 15 років, — пояснила 38-річна Перрі. Якщо вони наносять тіні на це око, а хтось вкладає мені волосся у французький твіст, я хочу робити нотатки в режимі реального часу".

Поп-зірка також сказала, демонструючи рух: "Я можу закривати по одному оку і зберігати при цьому всі функції".

Своєрідний трюк Перрі вперше став вірусним у жовтні 2022 року, коли відео, в якому вона робить "лялькове око" на концерті, привернула увагу багатьох шанувальників.

Під час виступу співачка вдавала, що не може тримати праве око відкритим. Тоді вона навіть притискала палець до скроні, щоб створити враження, ніби вона намагалася утримати повіку від опускання.

"Вітаю всіх моїх #flatearthers #spaceisfakers #birdsarentrealers #skyisntbluers, які прийдуть подивитися на мою вечірку зі зламаними ляльковими очима у реальному житті у Вегасі наступного року! 😜", — підписала вона відео у своєму Instagram-акаунті.

Також Фокус писав, що Кеті Перрі присвятила зворушливий пост колишній дружині Орландо Блума.