Кеті Перрі зламалася: артистка налякала прихильників дивною поведінкою на сцені

Сама артистка на те, що трапилося, відреагувала дуже спокійно.

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38-річна американська співачка Кеті Перрі привернула до себе увагу публіки після того, як у мережі з'явилося відео з її нещодавнього виступу, де щось відбувається з оком. Кадри були опубліковані в TikTok-акаунті під назвою @katyperrytv, а потім розлетілися в ЗМІ.

На відео співачка в сріблястій короткій сукні, прикрашеній елементами з-під алюмінієвих банок Pepsi, стоїть на сцені й дивиться в бік глядачів. При цьому її праве око мимоволі закривається. Якоїсь миті Кеті підносить руку до ока, і воно розплющується, перш ніж закритися знову. Складається враження, що частина обличчя артистки паралізована, проте сама вона абсолютно спокійна та не звертає уваги на цей момент.

Багато хто відразу почав висувати теорії про те, що подібне може бути наслідком вакцинації від коронавірусу, і згадали про Джастіна Бібера, який страждає від синдрому Рамзі Ганта, схожого на параліч Белла. У червні 2022 року його обличчя було частково паралізоване, і на кадрах, що розлетілися в мережі, було видно, що одна сторона його обличчя не взаємодіяла з іншою. Показуючи на правий бік, він розповів:

"Як бачите, це око не кліпає. Я не можу посміхатися цією стороною обличчя. Ця ніздря не рухається. На цій стороні мого обличчя повний параліч". Джастін не пояснив, чому виникли проблеми зі здоров'ям, але у вересні 2021 року опублікували дослідження, де наголошується на зв'язку між синдромом Рамзі Ганта й вакциною проти коронавірусу мРНК. Саме тому шанувальники припустили, що його стан був результатом щеплення. Тепер подібні розмови про побічний ефект вакцини почалися йнавколо інциденту з Перрі.

Сама Кеті ніяк не коментує чутки, що циркулюють.

Нагадаємо, Кеті Перрі показала, як не треба робити селфі.