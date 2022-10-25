Кэти Перри сломалась: артистка напугала поклонников странным поведением на сцене

Сама артистка на случившееся отреагировала очень спокойно.

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38-летняя американская певица Кэти Перри привлекла к себе внимание публики после того, как в Сети появилось видео с ее недавнего выступления, где у нее что-то происходит с глазом. Кадры были опубликованы в TikTok-аккаунте под названием @katyperrytv, а затем разлетелись в СМИ.

На видео певица в серебристом коротком платье, украшенном элементами из-под алюминиевых банок Pepsi, стоит на сцене и смотрит в сторону зрителей. При этом ее правый глаз самопроизвольно закрывается. В какой-то момент Кэти подносит руку к глазу, и он открывается, прежде, чем закрыться снова. Складывается впечатление, что часть лица артистки парализована, однако сама она абсолютно спокойна и не обращает внимания на этот момент.

Многие тут же начали выдвигать теории о том, что подобное может быть последствием вакцинации от коронавируса, и вспомнили о Джастине Бибере, который страдает от синдрома Рамзи Ханта, похожего на паралич Белла. В июне 2022 года его лицо было частично парализовано, и на кадрах, разлетевшихся по Сети, было видно, что одна сторона его лица не взаимодействовала с другой. Показывая на правую сторону, он рассказал:

" Как видите, этот глаз не моргает. Я не могу улыбаться этой стороной лица. Эта ноздря не будет двигаться. На этой стороне моего лица полный паралич". Джастин не объяснил, почему возникли проблемы со здоровьем, но в сентябре 2021 года было опубликовано исследование, в котором подчеркивается связь между синдромом Рамзи Ханта и вакциной против коронавируса мРНК. Именно поэтому поклонники предположили, что его состояние было результатом прививки. Теперь же подобные разговоры о побочном эффекте вакцины начались и вокруг инцидента с Перри.

Сама Кэти никак не комментирует циркулирующие слухи.

Напомним, Кэти Перри показала, как не надо делать селфи.