Кеті Перрі пояснила, чому її око заплющувалося під час концерту

Раніше знаменитість спровокувала чутки про проблеми зі здоров'ям.

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38-річна американська співачка Кеті Перрі прокоментувала свою дивну поведінку на одному з останніх концертів.

Кохана Орландо Блума пояснила, чому під час виступу в неї почало заплющуватися праве око прямо на сцені у Лас-Вегасі. Під час інциденту артистка почала тиснути на різні точки обличчя, і таким чином усе стало на свої місця.

За словами Кеті Перрі, проблем зі здоров'ям у неї немає, а все це — перформанс. За допомогою цього співачка презентувала своє майбутнє шоу.

"Коли ви бачите нові дати 2023 PLAY… Сподіваюсь співати разом з вами у 2023 році! І ми вип'ємо, це за мій рахунок, бо ми всі #chainedtothealgorithm 🤡⛓", — зазначила Перрі.

[ + – ] Кеті Перрі

У серпні 2020 американська співачка вперше стала мамою. У них з актором Орландо Блумом народилася донька Дейзі Дав, яку вони поки не показують публіці.

Про романтичні стосунки знаменитостей стало відомо у 2016, проте офіційно Кеті Перрі та Орландо Блум досі не одружені.

[ + – ] Кеті Перрі та Орландо Блум Фото: PopCornNews

Нагадаємо, Кеті Перрі налякала фанатів дивною поведінкою на сцені.

Також Фокус писав про ідеальний чорний купальник, який влітку 2022 продемонструвала Кеті Перрі.