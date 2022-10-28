Кеті Перрі пояснила, чому її око заплющувалося під час концерту
Раніше знаменитість спровокувала чутки про проблеми зі здоров'ям.
38-річна американська співачка Кеті Перрі прокоментувала свою дивну поведінку на одному з останніх концертів.
Кохана Орландо Блума пояснила, чому під час виступу в неї почало заплющуватися праве око прямо на сцені у Лас-Вегасі. Під час інциденту артистка почала тиснути на різні точки обличчя, і таким чином усе стало на свої місця.
За словами Кеті Перрі, проблем зі здоров'ям у неї немає, а все це — перформанс. За допомогою цього співачка презентувала своє майбутнє шоу.
"Коли ви бачите нові дати 2023 PLAY… Сподіваюсь співати разом з вами у 2023 році! І ми вип'ємо, це за мій рахунок, бо ми всі #chainedtothealgorithm 🤡⛓", — зазначила Перрі.
У серпні 2020 американська співачка вперше стала мамою. У них з актором Орландо Блумом народилася донька Дейзі Дав, яку вони поки не показують публіці.
Про романтичні стосунки знаменитостей стало відомо у 2016, проте офіційно Кеті Перрі та Орландо Блум досі не одружені.
Нагадаємо, Кеті Перрі налякала фанатів дивною поведінкою на сцені.
Також Фокус писав про ідеальний чорний купальник, який влітку 2022 продемонструвала Кеті Перрі.