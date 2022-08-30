Кеті Перрі продемонструвала ідеальний чорний купальник (фото)
Артистка відпочиває зі своєю родиною на березі моря.
37-річна американська співачка Кеті Перрі продемонструвала ідеальний чорний купальник для теплих осінніх днів 2022. Про це пише Daily Mail.
Зірка сцени та її коханий, британський актор Орландо Блум відпочивають у Позітано, на півдні Італії, разом зі своєю дворічною донькою Дейзі Дав. Зіркова родина засмагає на пляжі, плаває в морі та катається на яхті. Щодня молода мама демонструє стильні купальники та свою фігуру в них.
На днях Кеті Перрі приміряла бежевий купальник, який точно варто взяти собі на озброєння для теплих вересневих днів 2022. А також чорний варіант суцільного купальника, який ідеально підійшов до її темного насиченого волосся.
До пляжного аутфіту зірка сцени додала сонцезахисні окуляри та численні прикраси.
Кеті Перрі та Орландо Блум перебувають у романтичних стосунках з 2016, проте офіційно, як відомо, вони так і не узаконили свої стосунки. Пара виховує дворічну доньку Дейзі Дав, яка стала первістком для співачки. Тим часом у британського актора підростає син Флінн від попереднього союзу.
Нагадаємо, до зустрічі з Орландо Блумом Кеті Перрі не хотіла народжувати дітей.
Також Фокус писав про підозри 37-річної Кеті Перрі у другій вагітності.