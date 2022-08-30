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Стиль життя

Кеті Перрі продемонструвала ідеальний чорний купальник (фото)

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Фото: katyperry | Кеті Перрі

Артистка відпочиває зі своєю родиною на березі моря.

37-річна американська співачка Кеті Перрі продемонструвала ідеальний чорний купальник для теплих осінніх днів 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени та її коханий, британський актор Орландо Блум відпочивають у Позітано, на півдні Італії, разом зі своєю дворічною донькою Дейзі Дав. Зіркова родина засмагає на пляжі, плаває в морі та катається на яхті. Щодня молода мама демонструє стильні купальники та свою фігуру в них.

На днях Кеті Перрі приміряла бежевий купальник, який точно варто взяти собі на озброєння для теплих вересневих днів 2022. А також чорний варіант суцільного купальника, який ідеально підійшов до її темного насиченого волосся.

До пляжного аутфіту зірка сцени додала сонцезахисні окуляри та численні прикраси.

Кеті Перрі та Орландо Блум на відпочинку

Кеті Перрі та Орландо Блум перебувають у романтичних стосунках з 2016, проте офіційно, як відомо, вони так і не узаконили свої стосунки. Пара виховує дворічну доньку Дейзі Дав, яка стала первістком для співачки. Тим часом у британського актора підростає син Флінн від попереднього союзу.

Орландо Блум та Кеті Перрі на відпочинку

Нагадаємо, до зустрічі з Орландо Блумом Кеті Перрі не хотіла народжувати дітей.

Також Фокус писав про підозри 37-річної Кеті Перрі у другій вагітності.