Кеті Перрі продемонструвала ідеальний чорний купальник (фото)

Артистка відпочиває зі своєю родиною на березі моря.

37-річна американська співачка Кеті Перрі продемонструвала ідеальний чорний купальник для теплих осінніх днів 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени та її коханий, британський актор Орландо Блум відпочивають у Позітано, на півдні Італії, разом зі своєю дворічною донькою Дейзі Дав. Зіркова родина засмагає на пляжі, плаває в морі та катається на яхті. Щодня молода мама демонструє стильні купальники та свою фігуру в них.

На днях Кеті Перрі приміряла бежевий купальник, який точно варто взяти собі на озброєння для теплих вересневих днів 2022. А також чорний варіант суцільного купальника, який ідеально підійшов до її темного насиченого волосся.

До пляжного аутфіту зірка сцени додала сонцезахисні окуляри та численні прикраси.

[ + – ] Кеті Перрі та Орландо Блум на відпочинку

Кеті Перрі та Орландо Блум перебувають у романтичних стосунках з 2016, проте офіційно, як відомо, вони так і не узаконили свої стосунки. Пара виховує дворічну доньку Дейзі Дав, яка стала первістком для співачки. Тим часом у британського актора підростає син Флінн від попереднього союзу.

[ + – ] Орландо Блум та Кеті Перрі на відпочинку

Нагадаємо, до зустрічі з Орландо Блумом Кеті Перрі не хотіла народжувати дітей.

Також Фокус писав про підозри 37-річної Кеті Перрі у другій вагітності.