Кэти Перри продемонстрировала идеальный черный купальник (фото)
Артистка отдыхает со своей семьей на берегу моря.
37-летняя американская певица Кэти Перри продемонстрировала идеальный черный купальник для теплых осенних дней 2022. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда сцены и ее возлюбленный, британский актер Орландо Блум отдыхают в Позитано, на юге Италии, вместе со своей двухлетней дочерью Дейзи Дав. Звездная семья загорает на пляже, плавает в море и катается на яхте. Каждый день молодая мама демонстрирует стильные купальники и свою фигуру в них.
На днях Кэти Перри примерила бежевый купальник, который точно стоит взять себе на вооружение для теплых сентябрьских дней 2022. А также черный вариант сплошного купальника, идеально подошедшего к ее темным насыщенным волосам.
К пляжному аутфиту звезда сцены добавила солнцезащитные очки и многочисленные украшения.
Кэти Перри и Орландо Блум находятся в романтических отношениях с 2016 года, однако официально, как известно, они так и не узаконили свои отношения. Пара воспитывает двухлетнюю дочь Дейзи Дав, ставшую первенцем для певицы. Тем временем у британского актера подрастает сын Флинн от предыдущего союза.
Напомним, до встречи с Орландо Блумом Кэти Перри не хотела рожать детей.
Также Фокус писал о подозрениях 37-летней Кэти Перри во второй беременности.