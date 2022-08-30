Кэти Перри продемонстрировала идеальный черный купальник (фото)

Артистка отдыхает со своей семьей на берегу моря.

37-летняя американская певица Кэти Перри продемонстрировала идеальный черный купальник для теплых осенних дней 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены и ее возлюбленный, британский актер Орландо Блум отдыхают в Позитано, на юге Италии, вместе со своей двухлетней дочерью Дейзи Дав. Звездная семья загорает на пляже, плавает в море и катается на яхте. Каждый день молодая мама демонстрирует стильные купальники и свою фигуру в них.

На днях Кэти Перри примерила бежевый купальник, который точно стоит взять себе на вооружение для теплых сентябрьских дней 2022. А также черный вариант сплошного купальника, идеально подошедшего к ее темным насыщенным волосам.

К пляжному аутфиту звезда сцены добавила солнцезащитные очки и многочисленные украшения.

[ + – ] Кэти Перри и Орландо Блум на отдыхе

Кэти Перри и Орландо Блум находятся в романтических отношениях с 2016 года, однако официально, как известно, они так и не узаконили свои отношения. Пара воспитывает двухлетнюю дочь Дейзи Дав, ставшую первенцем для певицы. Тем временем у британского актера подрастает сын Флинн от предыдущего союза.

[ + – ] Орландо Блум и Кэти Перри на отдыхе

Напомним, до встречи с Орландо Блумом Кэти Перри не хотела рожать детей.

Также Фокус писал о подозрениях 37-летней Кэти Перри во второй беременности.