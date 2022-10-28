Кэти Перри объяснила, почему ее глаз закрывался во время концерта

Ранее знаменитость спровоцировала слухи о проблемах со здоровьем.

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38-летняя американская певица Кэти Перри прокомментировала свое странное поведение на одном из последних концертов.

Возлюбленная Орландо Блума объяснила, почему во время выступления у нее начал закрываться правый глаз прямо на сцене в Лас-Вегасе. Во время инцидента артистка начала давить на разные точки лица, и таким образом все стало на свои места.

По словам Кэти Перри, проблем со здоровьем у нее нет, а все это — перформанс, с помощью которого певица представила свое будущее шоу.

"Когда вы видите новые даты 2023 PLAY… Надеюсь петь вместе с вами в 2023! И мы выпьем это за мой счет, потому что мы все #chainedtothealgorithm 🤡⛓", — отметила Перри.

[ + – ] Кэти Перри

В августе 2020 американская певица впервые стала мамой. У них с актером Орландо Блумом родилась дочь Дейзи Дав, которую они пока не показывают публике.

О романтических отношениях знаменитостей стало известно в 2016, однако официально Кэти Перри и Орландо Блум до сих пор не женаты.

[ + – ] Кэти Перри и Орландо Блум Фото: PopCornNews

Напомним, Кэти Перри испугала фанатов странным поведением на сцене.

Также Фокус писал об идеальном черном купальнике, который летом 2022 продемонстрировала Кэти Перри.