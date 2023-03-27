Кэти Перри рассказала, как научилась вирусному трюку "кукольный глаз" (видео)

Кэти Перри рассказала, что умеет работать в режиме многозадачности.

Related video

38-летняя американская певица Кэти Перри рассказала для Vogue, что она научилась делать движение под названием "кукольный глаз", в котором она держит один глаз закрытым, а другой открытым, чтобы дать отзыв своей гламурной команде. .

"Я сижу в кресле для прически и макияжа 15 лет, — объяснила 38-летняя Перри. Если они наносят тени на этот глаз, а кто-то укладывает мне волосы во французский твист, я хочу делать заметки в режиме реального времени".

Поп-звезда также сказала, демонстрируя движение: "Я могу закрывать по одному глазу и при этом сохранять все функции".

Своеобразный трюк Перри впервые стал вирусным в октябре 2022 года, когда видео, в котором она делает "кукольный глаз" на концерте, привлекло внимание многих поклонников.

Во время выступления певица делала вид, что не может держать правый глаз открытым. В то время она даже прижимала палец к виску, чтобы создать впечатление, будто она пыталась удержать веко от опускания.

"Приветствую всех моих #flatearthers #spaceisfakers #birdsarentrealers #skyisntbluers, которые придут посмотреть на мою вечеринку со сломанными кукольными глазами в реальной жизни в Вегасе в следующем году! 😜", — подписала она видео в своем Instagram-аккаунте.

Также Фокус писал, что Кэти Перри посвятила трогательный пост бывшей супруге Орландо Блума.