Кэти Перри показала встречу Владимира Зеленского и Орландо Блума (видео)

По словам певицы, Орландо Блум – и в реальной жизни настоящий герой.

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Американская певица Кэти Перри отреагировала на встречу своего супруга Орландо Блума с украинским президентом Владимиром Зеленским во время визита голливудской звезды в Украину в рамках гуманитарной миссии ЮНИСЕФ. На своей странице в соцсети она опубликовала кадры разговора актера и главы государства.

"Так горжусь работой, которую ты делаешь с @unicef, любовь моя. Ты и в жизни герой", – подписала она пост.

Орландо помог доставить в Украину помощь для детей, пострадавших от войны.

"Тысячи школ в Украине были повреждены или полностью разрушены. Почти 2,7 млн украинских школьников вынуждены учиться онлайн или в смешанном формате. Около 1,5 млн украинских юношей и девушек подвержены риску развития депрессии, тревоги и других психологических проблем. Во время встречи мы обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные именно на интересы детей. @unicef и наши команды будут работать в нескольких направлениях, приближать победу и возвращать украинским детям счастливое детство", – рассказал актер о встрече с Зеленским.

В свою очередь Перри, которая является матерью дочери Блума, занята в съемках последнего сезона "Американского идола", где она снова в жюри вместе с Лайонелом Ричи и Люком Брайаном.

Ранее Фокус писал, что во время визита в Украину Блуму показали бомбоубежище для детей. Кроме того, он сфотографировался с самым знаменитым сапером страны – псом Патроном.