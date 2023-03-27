Орландо Блум сфотографировался с самым известным псом Украины

Голливудский актер своими глазами убедился, что приходится переживать украинским детям.

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46-летний британский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум, посетивший Украину, не только пообщался с детьми, слишком рано узнавшими, что такое война, но и сфотографировался на память с самым знаменитым украинским псом-сапером Патроном. Соответствующее фото опубликовано в аккаунте животного в Instagram.

Орландо вместе с Патроном, телеведущим Александром Педаном и 150 детьми поучаствовал в Ирпене в квесте на знание правил минной безопасности.

"Орландо хороший мужчина. Нам с Михаилом очень понравился. В его глазах видно, как он любит детей и собак. Он не скуп на комплименты и объятия. Уверен, что у него было много дел дома, но мне так приятно, что он выбирает путь добра. Это как раз о конверсии славы в добрые дела. Когда твои достижения могут кому-то спасти жизнь. Это важно. Мы с Орландо сразу нашли общий язык, потому что он умеет внимательно слушать минную опасность. А меня сыром не корми – дай рассказать о правилах обращения с опасными предметами, вы знаете. Ну то господин Блум теперь тоже знает "Не подходи! Не трогай! 101 набирай!" – говорится в сообщении на странице животного.

В свою очередь Орландо тоже поделился впечатлениями этого дня.

"Больно видеть, как дети живут в городах и селах, заполненных минами и боеприпасами. Угроза жизни детей очень высока, даже когда они просто вышли на прогулку в лесу недалеко от своего дома. Я побывал в таких городах, например, в Ирпене. Сегодня видел, как дети в игровой форме обучались правилам минной безопасности совместно с замечательным Патроном @patron_dsns, Псом доброй воли ЮНИСЕФ", – отметил актер.

В рамках пребывания в Украине Блум встретился с президентом Владимиром Зеленским и даже поделился видео у себя в соцсети. Они обсудили ряд вопросов, связанных с послевоенным восстановлением.

"Почти 2,7 млн украинских школьников вынуждены учиться онлайн или в смешанном формате. Около 1,5 млн украинских юношей и девушек подвержены риску развития депрессии, тревоги и других психологических проблем. Все мы знаем, что принесла эта агрессия и насколько полномасштабными должны быть усилия всего мира, чтобы остановить ее, восстановить Украину после войны. В ходе встречи мы обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные именно на интересы детей. @unicef и наши команды будут работать в нескольких направлениях, приближать победу и возвращать украинским детям счастливое детство", – написал Орландо.

Ранее Фокус писал, что Блум прошел тест на украинскость.