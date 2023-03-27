Орландо Блум сфотографувався з найвідомішим псом України

Голлівудський актор на власні очі переконався, що доводиться переживати українським дітям.

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46-річний британський актор і посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум, який відвідав Україну, не лише поспілкувався з дітьми, котрі надто рано дізнались, що таке війна, а й сфотографувався на згадку з найзнаменитішим українським псом-сапером Патроном. Відповідне фото опубліковано в на сторінці тварини в Instagram.

Орландо разом із Патроном, телеведучим Олександром Педаном та 150 дітьми брав участь в Ірпені у квесті на знання правил мінної безпеки.

"Орландо хороший чоловік. Нам з Михайлом дуже сподобався. По його очах видно, як він любить дітей і собак. Він не скупий на компліменти та обійми. Упевнений, що у нього було багато справ удома, але мені так приємно, що він обирає шлях добра... Це якраз про конверсію слави в добрі справи. Коли твої досягнення можуть комусь врятувати життя. Це важливо. Ми з Орландо відразу знайшли спільну мову, тому що він уміє уважно слухати мінну небезпеку. А мене сиром не годуй — дай розповісти про правила поводження з небезпечними предметами, ви знаєте... Ну то пан Блум тепер теж знає "Не підходь! Не чіпай! 101 набирай!” – йдеться у повідомленні на сторінці тварини.

Натомість Орландо теж поділився враженнями цього дня.

"Боляче бачити, як діти живуть у містах та селах, заповнених мінами та боєприпасами. Загроза життю дітей дуже висока, навіть коли вони просто вийшли на прогулянку у ліс неподалік свого будинку. Я побував у таких містах, наприклад, в Ірпені. Сьогодні бачив, як діти в ігровій формі навчалися правилам мінної безпеки спільно з чудовим Патроном @patron_dsns, Псом доброї волі ЮНІСЕФ", – зазначив актор.

Під час перебування в Україні Блум зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і навіть поділився відео в соцмережі. Вони обговорили низку питань, пов'язаних із повоєнним відновленням.

"Майже 2,7 млн українських школярів змушені навчатися онлайн або у змішаному форматі. Близько 1,5 млн українських юнаків і дівчат схильні до ризику розвитку депресії, тривоги та інших психологічних проблем. Всі ми знаємо, що принесла ця агресія і наскільки повномасштабними мають бути зусилля всього світу, щоб зупинити її, відновити Україну після війни. У ході зустрічі ми обговорили проекти гуманітарної допомоги, питання відновлення, орієнтовані саме на інтереси дітей, – написав Орландо.

Раніше Фокус писав, що Блум пройшов тест на українськість.