Зміг вимовити "Укрзалізниця" і став Блумбонюком: Орландо Блум пройшов тест на українця (відео)

Американський актор та посол доброї волі від ЮНІСЕФ пройшов іспит, який не проходять в Україні іноземці.

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В Україну з візитом прибув американський актор посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум. Він зустрівся з українськими дітьми та поспілкувався з українцями, які за традицією влаштували йому тест на "українськість". Відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Наш Блумбонюк: Орландо Блум дорогою до Києва зробив те, що багато хто не може зробити. Голлівудський актор вимовив слово "Укрзалізниця". Тест пройдений. Тим часом ор*ки не можуть вивчити "паляницю", — написав Геращенко..

Нагадаємо, що посол доброї волі від ЮНІСЕФ, американський актор Орландо Блум приїхав до України 26 березня, щоб підтримати українських дітей. Востаннє він був в нашій країні в 2016 році. За словами актора, він і подумати не міг, що війна розростеться на всю територію України. Актор розповів, що у облаштованому у метро центрі, який він відвідав, батьки можуть залишити дітей на кілька годин, щоб ті знову відчули себе краще, могли погратись та зайнятися тим, що їм подобається.

В Україну з візитом 22 березня прибула директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Вона спочатку відвідала Ірпінь, а потім зустрілася із Володимиром Зеленським. Георгієва зазначила, що відвідала Ірпінь та була вражена тим, як швидко відновлюється місто після бойових дій.