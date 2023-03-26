Смог произнести "Укрзалізниця" и стал Блумбонюком: Орландо Блум прошел тест на украинца (видео)

Американский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ прошел экзамен, который не проходят в Украине иностранцы.

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В Украину с визитом прибыл американский актер посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум. Он встретился с украинскими детьми и пообщался с украинцами, которые по традиции устроили тест на "украинскость". Видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Наш Блумбонюк: Орландо Блум по дороге в Киев сделал то, что многие не могут сделать. Голливудский актер произнес слово "Укрзалізниця". Тест пройден. Тем временем ор*ки не могут выучить "паляницю", — написал Геращенко.

Напомним, что посол доброй воли от ЮНИСЕФ американский актер Орландо Блум приехал в Украину 26 марта, чтобы поддержать украинских детей. В последний раз он был в нашей стране в 2016 году. По словам актера, он и подумать не мог, что война разрастется на всю территорию Украины. Актер рассказал, что в обустроенном в метро центре, который он посетил, родители могут оставить детей на несколько часов, чтобы те снова почувствовали себя лучше, могли поиграть и заняться тем, что им нравится.

В Украину с визитом 22 марта прибыла директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она сначала посетила Ирпень, а затем встретилась с Владимиром Зеленским. Георгиева отметила, что посетила Ирпень и была поражена тем, как быстро восстанавливается город после боевых действий.