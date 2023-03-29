Кеті Перрі розповіла про угоду з Орландо Блумом

Зірка сцени та британський актор зустрічаються з 2016 року.

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38-річна американська співачка Кеті Перрі розповіла про угоду зі своїм нареченим Орландо Блумом. Про це пише People.

Зірка сцени та соцмереж зізналася, що "вона твереза протягом п'яти тижнів". Молода мама уклала угоду з нареченим, британським актором Орландо Блумом про відмову від алкоголю на три місяці.

Артистка вдала, що жартома плаче, коли сказала: "Сьогодні я твереза п’ять тижнів… Я уклала угоду зі своїм партнером і хочу кинути".

Зірка додала, що "не може провалитися": "Я пообіцяла. Три місяці".

Кеті Перрі була помічена на виході із "The View" у рожевому костюмі з бахромою. Вона вибрала укорочені рожеві штани з мішкуватою лінією, додавши в тон оверсайз-блейзер.

Наречена Орландо Блума поєднала стильний образ у чорному топі з бахромою, який торкався підлоги; яскравий топ був унікальним виробом, який ідеально поєднувався з її взуттям на платформі.

Кеті Перрі

Зіркова брюнетка доповнила аутфіт світло-рожевою сумочкою в тон із кришталевою ручкою. Кеті додала сережки AGMES Baroque Luca, маленькі сонцезахисні окуляри в оправі та рожеву помаду на губах.

Нагадаємо, Кеті Перрі публічно підтримала благодійну діяльність свого бойфренда Орландо Блума, який напередодні відвідав Україну.

Також Фокус писав про інший стильний образ Кеті Перрі.