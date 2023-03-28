Кеті Перрі показала зустріч Володимира Зеленського та Орландо Блума (відео)

За словами співачки, Орландо Блум — і в реальному житті справжній герой.

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Американська співачка Кеті Перрі відреагувала на зустріч свого чоловіка Орландо Блума з українським президентом Володимиром Зеленським під час візиту голлівудської зірки до України у межах гуманітарної місії ЮНІСЕФ. На своїй сторінці у соцмережі вона опублікувала кадри розмови актора та глави держави.

"Так пишаюся роботою, яку ти робиш з @unicef, кохання моє. Ти і в житті герой", — підписала вона пост.

Орландо допоміг доставити в Україну допомогу для дітей, які постраждали від війни.

"Тисячі шкіл в Україні були пошкоджені або повністю зруйновані. Майже 2,7 млн українських школярів змушені навчатися онлайн або в змішаному форматі. Майже 1,5 млн українських юнаків і дівчат схильні до ризику розвитку депресії, тривоги та інших психологічних проблем. Під час зустрічі ми обговорили проєкти гуманітарної допомоги, питання відновлення, орієнтовані саме на інтереси дітей. @unicef та наші команди працюватимуть у кількох напрямках, наближатимуть перемогу та повертатимуть українським дітям щасливе дитинство", — розповів актор про зустріч із Зеленським.

Натомість Перрі, яка є матір'ю дочки Блума, задіяна на зйомках останнього сезону "Американського ідола", де вона знову у журі разом із Лайонелом Річі та Люком Браяном.

Раніше Фокус писав, що під час візиту до України Блуму показали бомбосховища для дітей. Крім того, він сфотографувався із найзнаменитішим сапером країни — собакою Патроном.