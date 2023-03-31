Після повернення з України. Кеті Перрі та Орландо Блум сходили на побачення (фото)

Напередодні британський актор відвідав українську столицю та поспілкувався з Володимиром Зеленським.

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38-річна американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум сходили на побачення. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени та її наречений пішли на вечерю в 4 Charles Prime Rib у Нью-Йорк. Виходячи з модного закладу в районі Вест-Віллідж, зіркова пара трималася за руки.

Молода мама була одягнута в темно-зелене пальто з лавандовим коміром із китицями та відповідними рукавами. Вона також продемонструвала білий топ з круглим вирізом і чорну спідницю, яку вона поєднувала з відповідними черевиками.

Доповнивши свій образ парою червоних сонцезахисних окулярів, Кеті Перрі залишила волосся розпущеним.

Тим часом Орландо Блум одягнув чорний джемпер з парою темних джинсів і синьою кепкою.

Кеті Перрі та Орландо Блум

Кеті та Орландо разом з 2016 року і є батьками дворічної дочки Дейзі. Британський актор також є батьком 12-річного Флінна з колишньою дружиною Мірандою Керр.

Пара вперше зустрілася на вечірці Netflix Golden Globes/Weinstein Company, що викликало чутки про їхній романтичний зв’язок.

Невдовзі після цього їх кілька разів бачили, як зірки проводили час разом, а фотографії пари на Гаваях у лютому 2016 року, на яких вони цілувалися, підтвердили їхні стосунки.

Кеті Перрі та Орландо Блум Фото: Getty

Орландо Блум зробив пропозицію своїй коханій на День Святого Валентина 2019 року з каблучкою для заручин з рожевим діамантом.

Нагадаємо, Кеті Перрі прокоментувала благодійну діяльність Орландо Блума в Україні.

Також Фокус писав про угоду Кеті Перрі та Орландо Блума.