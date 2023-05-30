Хайди Клум заметили за страстными поцелуями с мужем (фото)

Звездная пара отдыхает на пляже во Франции после Каннского кинофестиваля-2023.

49-летнюю немецкую топ-модель Хайди Клум заметили за страстными поцелуями с мужем. Об этом пишет Page Six.

На фотографиях звездную пару, которая поженилась в 2019 году, можно было увидеть, как они проводят время на прогулке на яхте у побережья Канн — целуются и трогают друг друга, греясь на солнце.

Хайди, которой 1 июня 2023 исполняется 50 лет, продемонстрировала свое подтянутое тело в белом бикини, а 33-летний гитарист Tokio Hotel показал свое мускулистое тело в черных шортах и оранжевой кепке.

В какой-то момент Клум держала ногу и руку на бедре мужа, когда они страстно сжали губы.

Их прогулка на яхте состоялась через несколько дней после того, как модель посетила красную дорожку на премьере фильма "Страсти Додина Буффанта" на Каннском кинофестивале-2023.

Хайди Клум и Том Каулитц

Общих детей у пары пока нет, однако от предыдущих союзов звезда подиумов воспитывает четырех наследников, среди которых дочь Лени, которая пошла по стопам звездной матери.

Хайди Клум с дочерью Лени Фото: heidiklum

Напомним, Хайди Клум и Том Каулитц поделились откровенными снимками в честь годовщины свадьбы.

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