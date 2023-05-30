В Швеции состоится первый чемпионат Европы по сексу

Швеция первой зарегистрировала секс как вид спорта и решила устроить турнир.

Шведская федерация секса (SSF) планирует провести первый чемпионат Европы по сексу 8 июня 2023 года в Гетоборге. Соревнования пройдут по 16 дисциплинам, среди которых прелюдия, выносливость, креативность в выборе позы, количество оргазмов и прочее.

Шведская федерация секса — это реальная структура, существующая с 2016 года, которая даже имеет свой официальный сайт.

"Матчи" продлятся 45 минут, а победителя определит профессиональное жюри вместе со зрителями. Свои заявки на участие уже прислали спортсмены из 20 стран.

SSF пока единственная организация в мире, которая зарегистрировала секс как вид спорта. В ее манифесте говорится, что самым важным мотивом является "решительное противодействие господству мужчин над женщинами".

"Секс — один из немногих видов спорта (если не единственный), в котором женщины доминируют почти на всех уровнях. Это тяжелый удар по мужчинам, которые тысячи лет клеймили женщин. Девушки превосходят парней практически во всех сексуальных дисциплинах, что вызывает общественный резонанс среди аудитории, которая по-прежнему желает мужского доминирования над женщинами", — говорится в тексте заявления.

Новость о необычном конкурсе уже опубликовали несколько крупных и авторитетных мировых СМИ. Впрочем, вполне вероятно, что все это — блестящий пиар-ход главы федерации Дракона Братича, который по совместительству является владельцем одной из крупнейших сетей стрип-баров в Швеции.

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