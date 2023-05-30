Хейли Бибер позирует в красном бикини во время отпуска

Хейли и Джастин Бибер наслаждаются солнечным отдыхом на Средиземноморье.

26-летняя американская модель Хейли Бибер проводит время с друзьями и мужем, 29-летним канадским певцом Джастином Бибером, в отпуске на Средиземноморье. В своем Instagram-аккаунте знаменитость поделилась серией фото и видео с отдыха.

Основательница Rhode Beauty продемонстрировала фигуру в красном бикини из линии купальников модели Кэндис Свейнпол Tropic of C, когда позировала на корме судна. К своему образу Хейли добавила солнцезащитные очки, а волосы завязала красной ленточкой в хвост.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

Одном видео, которое девушка добавила в публикацию в соцсети, было снято на газоне. На нем Джастин был без рубашки и нес свою жену, перекинув ее через плечо.

Также Хейли провела веселый день на яхте со своей лучшей подругой Джастин Скай.

Кроме отдыха на яхте, Хейли также прогулялась по городу. На фотографиях с площади модель была одета в кружевной укороченный топ с оборками Yuhan Wang, демонстрирующий ее загорелый пресс, и джинсовые шорты. Образ дополнили солнцезащитные очки и желтая сумочка.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

Напомним, Хейли Бибер продемонстрировала элегантное платье во время свидания с Джастином Бибером в Лондоне.

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