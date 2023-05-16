Хейли Бибер боится рожать детей: вот, почему

Джастин Бибер и американская модель поженились в 2018 году, пока общих детей у них нет.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер призналась, что хочет родить ребенка, но боится. Об этом пишет The Sunday Times.

В свежем интервью дочь Стивена Болдуина сказала, что хотела бы воспитывать детей, но волнуется из-за внимания общественности, с которым сталкивается звездная пара.

"Достаточно того, что люди говорят о моем муже или моих друзьях", — сказала она. "Я не могу представить, что мне придется сталкиваться с людьми, которые говорят что-нибудь о ребенке".

Хейли и Джастин Бибер обручились в июле 2018 года. Они поженились через несколько месяцев в Нью-Йорке, а затем провели церемонию на роскошном курорте Montage Palmetto Bluff в Блаффтоне, Южная Каролина, в октябре 2019 года.

Несмотря на свою обеспокоенность, Хейли сказала, что она не позволит страху мешать ей принимать детей.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

"Мы можем сделать все возможное, чтобы вырастить их", — сказала она. "Пока они чувствуют себя любимыми и в безопасности".

Что касается Джастина, то он с нетерпением ждет отцовства, сказав Эллен Дедженерес в 2020 году, что следует примеру своей жены.

"Я хотел бы иметь себе маленькое племя", — отметил тогда канадский музыкант. "Но, да, это ее тело и все, что она хочет делать".

Джастин и Хейли Бибер Фото: Getty Images

Напомним, Хейли и Джастин Бибер появились на публике со своими собаками.

Также Фокус писал о трендовом оверсайз пальто, которое продемонстрировала Хейли Бибер.