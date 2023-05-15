Хейли и Джастина Бибера заметили с домашними питомцами (фото)

Знаменитости отправились в гости ко другу.

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Американская модель Хейли Бибер и певец Джастин Бибер отправились на прогулку со своими домашними питомцами. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги взяли с собой своих собак — Оскара и Пигги Лу. Они со своими любимцами на руках ехали в гости к другу.

Джастин оставался инкогнито, одетый в худи с капюшоном поверх кепки, которая была низко спущена, чтобы скрыть его лицо. Тем временем Хейли согрелась в пиджаке и джинсах с золотыми туфлями. У обоих на руках были щенки.

К аутфиту дочь Стивена Болдуина добавила солнцезащитные очки и несколько лаконичных украшений.

Джастин и Хейли Бибер Фото: Getty Images

Пара также была замечена на свидании за ужином на этой неделе.

Хейли Бибер

Этот выход произошел через несколько недель после того, как канадский певец сказал, что он "разбит горем" из-за трудностей его жены в этом году.

Модель несколько месяцев сталкивалась с негативной реакцией и угрозами смерти от поклонников его бывшей девушки Селены Гомес. Хейли рассказала о том, что пережила "трудные времена" со всем негативом в Интернете.

Напомним, Хейли и Джастин Бибер отправились на весеннее свидание.

Также Фокус писал о стильном оверсайз пальто, которое продемонстрировала Хейли Бибер.