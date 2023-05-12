Хейли Бибер в кожаном образе сходила на свидание с мужем (фото)

Весенняя погода официально наступила, однако Хейли не спишит упаковывать свои кожаные образы до октября.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала эффектный образ для свидания с мужем, 29-летним поп-певцом Джастином Бибером. Звездная пара отправилась на ужин в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Основательница Rhode Beauty была одета в черный кожаный топ без косточек и подходящую обтягивающую макси-юбку с высокой талией от Brandon Maxwell. Свой ансамбль Хейли дополнила парой сапог до колен от Gia Borghini и сумкой через плечо с тиснением под крокодила. В качестве аксессуаров звезда выбрала солнцезащитные очки и множество золотых украшений.

Джастин выбрал более комфортный образ. Он надел белую майку, мешковатые светлые джинсы и черную бейсболку, а на плечах повязал красную толстовку.

Хейли и Джастин впервые за восемь лет пропустили Met Gala на прошлой неделе. Хотя пара никогда не говорила, почему они отказались от празднования работ Карла Лагерфельда, фанаты предполагают, что это связано со слухами о вражде с Селеной Гомес.

Напомним, Хейли Бибер снова подверглась критике со стороны поклонников Селены Гомес из-за запуска собственного шоу.

Также Фокус писал, что Хейли Бибер продемонстрировала стильное оверсайз пальто.