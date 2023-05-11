Поклонники всегда могут рассчитывать на Бибер из-за ее интересного и веселого стиля.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала стильное оверсайз пальто. Девушку заметили папарацци по пути за кофе с собой в Нью-Йорке. Об этом пишет People.

Основательница Rhode Beauty была одета в модное длинное пальто оверсайз из верблюжьей шерсти, под которым можно было разглядеть ее наряд: черный топ в паре с коричневой мини-юбкой с широким поясом. Жена Джастина Бибера завершила образ белыми носками по щиколотку, черными лоферами, толстыми золотыми серьгами Lucy Williams Chunky Ridge от Missoma, черной кожаной сумочкой и черными солнцезащитными очками.

Хейли Бибер Фото: Getty Images

Звезда подиумов и бизнес-вумен несла картонную подставку с напитком в одной руке и коричневый бумажный пакет и сумочку в другой, направляясь обратно в свой отель в Трайбеке.

Новые снимки Хейли появились после того, как она и Джастин впервые за восемь лет пропустили Met Gala на прошлой неделе. Хотя пара никогда не говорила, почему они отказались от празднования работ Карла Лагерфельда, фанаты предполагают, что это связано со слухами о вражде с Селеной Гомес.

Напомним, Хейли Бибер снова подверглась критике со стороны поклонников Селены Гомес из-за запуска собственного шоу.

Также Фокус писал, что Хейли Бибер продемонстрировала идеальное черное мини-платье на лето 2023 года.