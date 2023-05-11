Шанувальники завжди можуть розраховувати на Бібер через її цікавий і веселий стиль.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала стильне оверсайз пальто. Дівчину помітили папараці шляхом за кавою з собою в Нью-Йорку. Про це пише People.

Засновниця Rhode Beauty була одягнена в модне довге пальто оверсайз з верблюжої вовни, під яким можна було розглянути її вбрання: чорний топ у парі з коричневою міні-спідницею з широким поясом. Дружина Джастіна Бібера завершила образ білими шкарпетками по щиколотку, чорними лоферами, товстими золотими сережками Lucy Williams Chunky Ridge від Missoma, чорною шкіряною сумочкою та чорними сонцезахисними окулярами.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Зірка подіумів та бізнес-вумен несла картонну підставку з напоєм в одній руці та коричневий паперовий пакет та сумочку в іншій, прямуючи назад у свій готель у Трайбеку.

Нові знімки Гейлі з'явилися після того, як вона та Джастін вперше за вісім років пропустили Met Gala минулого тижня. Хоча пара ніколи не говорила, чому вони відмовилися від святкування робіт Карла Лагерфельда, фанати припускають, що це пов'язано зі чутками про ворожнечу із Селеною Гомес.

Нагадаємо, Гейлі Бібер знову розкритикували шанувальники Селени Гомес через запуск власного шоу.

Також Фокус писав, що Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну чорну мінісукню на літо 2023 року.