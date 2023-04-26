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Стиль життя

Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну мінісукню на літо 2023 (фото)

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Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram | Гейлі Бібер

Дружина Джастіна Бібера часто робить ставку на міні.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну чорну мінісукню на літо 2023. Про це пише Daily Mail.

Під час нещодавньої поїздки до знаменитої точки Лос-Анджелеса Джорджіо Балді з чоловіком Джастіном Бібером, засновниця "Rhode" знову обрала міні — цього разу з родзинкою.

Сукня мала необхідний короткий поділ, але перевернула традиційні очікування, включивши структурований недоуздок, який висів на шиї моделі, як товсте намисто. Спереду виріз сукні також вигнутий донизу, переходячи в силует із заниженою спиною.

Гейлі завершила образ чорними замшевими туфлями, ультрапрозорими колготками від Calzedonia, чорною лакованою сумкою через плече від Saint Laurent і крихітними золотими сережками-кільцями.

Тим часом Джастін вибрав більш спокійний образ. Музикант був одягнений у сірий светр з круглим вирізом, широкі білі штани, чорну шкіряну куртку-авіатор з темно-коричневою хутряною окантовкою на комірі, білі капці, синьо-білу бейсболку та чорні сонцезахисні окуляри.

Гейлі Бібер та Джастін Бібер

Нагадаємо, Гейлі Бібер поскаржилася на важкий період у житті.

Також Фокус писав про реальне ставлення Джастіна Бібера до його дружини.