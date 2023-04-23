Інсайдер розповів про реальне ставлення Джастіна Бібера до Гейлі

Напередодні модель зізналася, що 2023 став найважчим роком для її ментального здоровʼя.

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30-річний канадський співак Джастін Бібер засмучений "крихким" психічним здоров’ям своєї дружини Гейлі після місяців негативної реакції та "погроз смерті" від шанувальників його колишньої дівчини Селени Гомес. Про це пише US Weekly.

Після того, як 26-річна американська модель піддалася потужному хейту через "скандал з бровами Селени Гомес", вона розповіла про те, що пережила "важкі часи" з усім негативом у мережі.

У зв’язку з прозорістю його дружини щодо її проблем з психічним здоров’ям, джерело повідомило, що "серце Джастіна розбивається, коли він бачив, як Гейлі емоційно бореться так, як останні кілька місяців".

"Він любить свою дружину понад усе і знає, що в неї золоте серце", — зізнається інсайдер, близький до зіркового подружжя.

Джастін та Гейлі Бібер Фото: Instagram @justinbieber

Напередодні засновниця "Rhode Beauty" поділилася емоційним постом в Instagram, у якому зізналася, що 2023 рік був найважчим у її дорослому житті.

"Мені подобається жартувати про те, що я відчуваю, тому що іноді це легше, ніж зізнатися, що мені важко", — зізналася кохана Джастіна Бібера.

Джастін та Гейлі Бібер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Нагадаємо, Гейлі Бібер розповіла про своє ментальне здоровʼя після скандалу із Селеною Гомес.

Також Фокус писав про ідеальний образ для теплих днів 2023 від Гейлі Бібер.