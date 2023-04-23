Инсайдер рассказал о реальном отношении Джастина Бибера к Хейли

Накануне модель призналась, что 2023 стал самым тяжелым годом для ее ментального здоровья.

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30-летний канадский певец Джастин Бибер расстроен "хрупким" психическим здоровьем своей жены Хейли после месяцев негативной реакции и "угроз смерти" от поклонников его бывшей девушки Селены Гомес. Об этом пишет US Weekly.

После того, как 26-летняя американская модель подверглась мощному хейту из-за "скандала с бровями Селены Гомес", она рассказала о том, что пережила "трудные времена" со всем негативом в Сети.

В связи с откровенностью его жены по поводу проблем с психическим здоровьем, источник сообщил, что "сердце Джастина разбивалось, когда он видел, как Хейли эмоционально борется так, как последние несколько месяцев".

"Он любит свою жену больше всего и знает, что у нее золотое сердце", — признается инсайдер, близкий к звездным супругам.

Джастин и Хейли Бибер Фото: Instagram @justinbieber

Накануне основательница "Rhode Beauty" поделилась эмоциональным постом в Instagram, в котором призналась, что 2023 был самым трудным в ее взрослой жизни.

"Мне нравится шутить о том, что я чувствую, потому что иногда это легче, чем признаться, что мне тяжело", — рассказала возлюбленная Джастина Бибера.

Джастин и Хейли Бибер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Напомним, Хейли Бибер рассказала о своем ментальном здоровье после скандала с Селеной Гомес.

Также Фокус писал об идеальном образе для теплых дней 2023 от Хейли Бибер.