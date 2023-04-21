Хейли Бибер рассказала о ментальном здоровье после скандала с Селеной Гомес

Знаменитость пожаловалась на трудный год.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер рассказала о своем ментальном здоровье после скандала с Селеной Гомес. Обращением к поклонникам жена Джастина Бибера поделилась в Instagram.

Звезда подиумов и бизнес-вумэн призналась, насколько сложным был прошлый год. В последние несколько месяцев социальные сети столкнули Селену Гомес и Хейли друг с другом, что вызвало много ненависти со стороны поклонников певицы.

Свое заявление Бибер выложила в Instagram.

"Мне нравится шутить о том, что я чувствую, потому что иногда это легче, чем признаться, что мне тяжело. Но, честно говоря, с начала 2023 года у меня были одни из самых печальных, трудных моментов в моей взрослой жизни, и мой разум и эмоции были, мягко говоря, хрупкими. И я знаю, что многие другие люди испытывают то же, что я, поэтому просто знайте, что вы не одиноки", — отметила дочь Стивена Болдуина.

Хейли Бибер рассказала о своем ментальном здоровье

Она добавила второй слайд, обсуждая, как важно распространять позитив.

"Учитывая это, давайте будем рядом друг с другом. Давайте будем рядом с любимыми, друзьями, семьей и незнакомыми людьми".

Публикация Хейли появилась после месяцев драмы между ней и Селеной Гомес, когда социальные сети противопоставляли их друг другу и создавали вымышленный нарратив об их отношениях. В течение последнего года Гомес обращалась к поклонникам и пыталась заставить их прекратить травлю Бибер и оставить ее в покое.

Хейли Бибер Фото: haileybieber

Напомним, Хейли Бибер снова обвинили в копировании Селены Гомес.

Также Фокус писал об идеальном образе для теплых дней от Хейли Бибер.