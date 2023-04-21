Гейлі Бібер розповіла про ментальне здоровʼя після скандалу із Селеною Гомес

Знаменитість поскаржилася на важкий рік.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер розповіла про своє ментальне здоровʼя після скандалу із Селеною Гомес. Зверненням до прихильників дружина Джастіна Бібера поділилася в Instagram.

Зірка подіумів та бізнесвумен зізналася, наскільки складним був минулий рік. Протягом останніх кількох місяців соціальні мережі зіштовхнули Селену Гомес і Гейлі одна з одною, що викликало багато ненависті з боку прихильників співачки.

Свою заяву Бібер виклала в сторіс Instagram.

"Мені подобається жартувати про те, що я відчуваю, тому що іноді це легше, ніж зізнатися, що мені важко. Але, чесно кажучи, з початку 2023 року у мене були одні з найсумніших, найважчих моментів у моєму дорослому житті, і мій розум і емоції були, м’яко кажучи, крихкими. І я знаю, що багато інших людей відчувають те саме, що я, тому просто знайте, що ви не самотні", — зазначила донька Стівена Болдвіна.

Гейлі Бібер розповіла про своє ментальне здоровʼя

Вона додала другий слайд, обговорюючи, наскільки важливо поширювати позитив.

"Зважаючи на це, давайте будемо поруч одне з одним. Давайте будемо поруч із коханими, друзями, родиною та незнайомими людьми".

Публікація Гейлі з’явилася після місяців драми між нею та Селеною Гомес, коли соціальні мережі протиставляли їх одне одному та створювали вигаданий наратив про їхні стосунки. Протягом останнього року Гомес зверталася до шанувальників і намагалася змусити їх припинити цькувати Бібер та залишити її в спокої.

Гейлі Бібер Фото: haileybieber

Нагадаємо, Гейлі Бібер знову звинуватили в копіюванні Селени Гомес.

Також Фокус писав про ідеальний образ для теплих днів від Гейлі Бібер.