Хейли Бибер продемонстрировала идеальное мини-платье на лето 2023 (фото)

Жена Джастина Бибера часто делает ставку на мини.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальное черное мини-платье на лето 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Во время недавней поездки в знаменитую точку Лос-Анджелеса Джорджио Балди с мужем Джастином Бибером, основательница "Rhode" снова выбрала мини — на этот раз с изюминкой.

У платья был необходимый короткий подол, но оно перевернуло традиционные ожидания, включив структурированный недоуздок, висевший на шее модели, как толстые бусы. Спереди вырез платья также изогнут книзу, переходя в силуэт с заниженной спиной.

Хейли завершила вечерний образ черными замшевыми туфлями, ультрапрозрачными колготками от Calzedonia, черной лакированной сумкой через плечо от Saint Laurent и крошечными золотыми серьгами-кольцами.

Тем временем Джастин выбрал более спокойный образ. Музыкант был одет в серый свитер с круглым вырезом, широкие белые брюки, черную кожаную куртку-авиатор с темно-коричневой меховой окантовкой на воротнике, белые тапочки, сине-белую бейсболку и солнцезащитные очки.

Хейли Бибер и Джастин Бибер

Напомним, Хейли Бибер пожаловалась на трудный период в жизни.

Также Фокус писал о реальном отношении Джастина Бибера к его жене.