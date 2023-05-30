Эмили Ратаковски заметили на прогулке с сыном (фото)

Знаменитость воспитывает двухлетнего первенца от союза с Себастьяном Бер-Макклардом.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски была замечена на прогулке в Нью-Йорке со своим двухлетним сыном Сильвестром. Дуэт мамы и сына также взял с собой домашнего любимца — помесь немецкой овчарки и хаски по кличке Коломбо. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама несла малыша на плечах. Ратаковски выглядело мило в белом спортивном бюстгальтере и коричневых брюках с низкой посадкой. Сверху звезда надела черную оверсайз рубашку на пуговицах. Свой комфортный образ модель польско-еврейского происхождения дополнила белыми кроссовками и солнцезащитными очками.

Сильвестр был одета в ярко-зеленую майку и черно-белые клетчатые шорты.

Звезда подиума воспитывает двухлетнего сына с бывшим мужем, кинопродюсером Себастьяном Беаром-МакКлардом. Пара поженилась в феврале 2018 года после всего нескольких недель знакомства. Однако они развелись летом 2022 года. Как сообщалось, муж модели неоднократно ей изменял, в частности во время беременности первенцем.

Сейчас Эмили большое внимание уделяет воспитанию своего сына и работе. В последнее время ей приписывали романы с Брэдом Питтом, Гарри Стайлсом, Эриком Андраде и Питом Дэвидсоном.

Ранее Фокус писал, что Эмили Ратаковски поделилась трогательными фото с сыном.