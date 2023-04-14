Эмили Ратаковски поделилась трогательными фото с сыном

Знаменитость воспитывает двухлетнего первенца от союза с Себастьяном Бер-Макклардом.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски поделилась трогательными кадрами с двухлетним сыном Сильвестром.

Молодая мама показала закулисье своей семейной жизни с единственным наследником. На снимках Ратаковски и двухлетний Сильвестр позируют в стенах своего дома. А на одном из фото модель "пудрит" своего сына.

"Слай и мама дома для @cultured_mag. Спасибо за эту замечательную историю и обложку. Я буду хранить эти фото всегда @GregoryHalpern и @ahndraya_parlato", — подписала карусель фото звезда подиумов польско-еврейского происхождения.

Эмили Ратаковски с сыном

На обложке издания 31-летняя знаменитость позирует в белой кровати.

Эмили Ратаковски

Двухлетний Сильвестр (Слай) – сын Эмили Ратаковски и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Его звездные родители развелись летом 2022 года. Как сообщалось, муж модели неоднократно ей изменял, в частности во время беременности первенцем.

Сейчас Эмили большое внимание уделяет воспитанию своего сына и работе. В последнее время ей приписывали романы с Брэдом Питтом, Гарри Стайлсом, Эриком Андраде и Питом Дэвидсоном.

Напомним, Эмили Ратаковски высказалась о поцелуе с Гарри Стайлсом.

Также Фокус писал о стильном образе на весну 2023 от Эмили Ратаковски.