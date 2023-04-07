В конце марта 2023 года знаменитостей застали папарацци во время поцелуя в столице Японии.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски впервые прокомментировала поцелуй с Гарри Стайлсом. Об этом пишет Los Angeles Times.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения утверждает в своем новом интервью, что она "все еще не думает" о мужчинах – даже после того, как ее заметили в Токио с Гарри Стайлсом.

"О моих отношениях говорят миллион безумных, неточных вещей. Я точно все еще не думаю о мужчинах. Хотя, да. Знаешь, иногда что-то просто случается", — призналась молодая мама.

Ратаковски скромно отозвалась о ее поцелуе с британским певцом, состоявшемся в прошлом месяце в японском мегаполисе Ariake Arena, где обладатель "Грэмми" давал последовательные концерты в рамках своего "Love on Tour".

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Хотя Гарри Стайлс, по словам инсайдеров, доволен интрижкой с супермоделью, их роман может длиться недолго, ведь Эмили сейчас наслаждается серией свиданий на фоне развода с мужем Себастьяном Бер-Макклардом.

"Эмили не ищет ничего серьезного", — рассказывал ранее источник. "Она просто пытается жить лучшей одинокой жизнью и развлекаться".

Тем не менее молодая мама недавно намекнула, что они со Стайлсом, возможно, встречались дольше, чем было известно общественности.

Гарри Стайлс Фото: Instagram @gucci

Напомним, бывшего супруга Эмили Ратаковски заметили на прогулке с сыном.

Также Фокус писал о свидании Гарри Стайлса с другой девушкой.