Экс-мужа Эмили Ратаковски заметили на прогулке с сыном (фото)

Недавно кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард был обвинен в притязаниях.

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Бывшего мужа Эмили Ратаковски заметили на прогулке с сыном Сильвестром. Об этом пишет Daily Mail.

Кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард был замечен впервые после того, как его обвинили в сексуальных притязаниях и неподобающем поведении с девушками-подростками.

Экс-мужа супермодели Эмили Ратаковски сфотографировали во время прогулки по Нью-Йорку.

Бер-Макклард был одет в светлые серые джинсы, белую футболку, светло-фиолетовый пиджак с клетчатой подкладкой, алые кроссовки и солнцезащитные очки. У него также была при себе черная сумка Prada.

Продюсер, шедший рядом с женщиной со светлыми волосами, выглядел в хорошем настроении, поскольку на снимках он улыбался.

Эта прогулка стала первым случаем, когда 42-летний Бер-Макклард был замечен после того, как несколько женщин обвинили его в "ухаживаниях" за ними в социальных сетях, когда они были подростками.

Себастьян Бер-Макклард на прогулке с сыном

В скандальном разоблачении женщина, которой сейчас 24 года, утверждала, что Бер-Макклард переписывался с ней в Instagram, когда ей было всего 17, и встретился с ней на мансарде в Нью-Йорке для небольшой роли в его фильме "Good Time".

Но вместо съемок со звездой фильма Робертом Паттинсоном она якобы сняла обнаженную сцену с "актером, недавно вышедшим из тюрьмы".

Эмили Ратаковски и Себастьян Бер-Макклард Фото: Getty Images

Эмили Ратаковски и Себастьян Бер-Макклард развелись в 2022-м после четырех лет брака. Как известно, продюсер неоднократно изменял своей жене. От их союза подрастает двухлетний сын Сильвестр.

Напомним, экс-мужа Эмили Ратаковски обвиняют в сексуальных притязаниях.

Также Фокус писал о новых вероятных отношениях Эмили Ратаковски с музыкантом Гарри Стайлсом.