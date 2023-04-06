Экс-мужа Эмили Ратаковски заметили на прогулке с сыном (фото)
Недавно кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард был обвинен в притязаниях.
Бывшего мужа Эмили Ратаковски заметили на прогулке с сыном Сильвестром. Об этом пишет Daily Mail.
Кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард был замечен впервые после того, как его обвинили в сексуальных притязаниях и неподобающем поведении с девушками-подростками.
Экс-мужа супермодели Эмили Ратаковски сфотографировали во время прогулки по Нью-Йорку.
Бер-Макклард был одет в светлые серые джинсы, белую футболку, светло-фиолетовый пиджак с клетчатой подкладкой, алые кроссовки и солнцезащитные очки. У него также была при себе черная сумка Prada.
Продюсер, шедший рядом с женщиной со светлыми волосами, выглядел в хорошем настроении, поскольку на снимках он улыбался.
Эта прогулка стала первым случаем, когда 42-летний Бер-Макклард был замечен после того, как несколько женщин обвинили его в "ухаживаниях" за ними в социальных сетях, когда они были подростками.
В скандальном разоблачении женщина, которой сейчас 24 года, утверждала, что Бер-Макклард переписывался с ней в Instagram, когда ей было всего 17, и встретился с ней на мансарде в Нью-Йорке для небольшой роли в его фильме "Good Time".
Но вместо съемок со звездой фильма Робертом Паттинсоном она якобы сняла обнаженную сцену с "актером, недавно вышедшим из тюрьмы".
Эмили Ратаковски и Себастьян Бер-Макклард развелись в 2022-м после четырех лет брака. Как известно, продюсер неоднократно изменял своей жене. От их союза подрастает двухлетний сын Сильвестр.
Напомним, экс-мужа Эмили Ратаковски обвиняют в сексуальных притязаниях.
Также Фокус писал о новых вероятных отношениях Эмили Ратаковски с музыкантом Гарри Стайлсом.