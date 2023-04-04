Стало известно, сколько времени встречаются Эмили Ратаковски и Гарри Стайлс

О романе звездной пары стало известно после их публичного поцелуя в Токио.

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Стало известно, сколько времени действительно встречаются Эмили Ратаковски и Гарри Стайлс. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама рассказала, что тайно встречалась с британским музыкантом в течение двух месяцев – и призналась, что он может быть "тем самым".

В откровенном разговоре о своей любовной жизни 31-летняя Эмили сказала, что встречается с Гарри с начала февраля и надеется, что их роман может быть длительным.

Выступая в подкасте, записанном 9 марта 2023 года, за две недели до того, как ее заметили во время поцелуев с Гарри Стайлсом в Токио 25 марта, она откровенно рассказала о том, какой он "прекрасный".

Эмили призналась: "Я только начала встречаться с человеком, который, как я думаю, мне нравится, так что это другое. Я сказала: "Он такой чудесный".

Гарри Стайлс

"Но если бы вы разговаривали со мной четыре недели назад, точно. Я виделась с кем-то, а потом вдруг то, как он ходил, выглядел бы так: тьфу".

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Эмили Ратаковски воспитывает двухлетнего сына Сильвестра от союза с кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Они были в браке с февраля 2018 по июль 2022, когда стало известно о многочисленных изменах мужчины.

После этого Эмили стали часто замечать на свиданиях с разными мужчинами.

Напомним, Гарри Стайлс подогрел слухи о романе с другой девушкой.

Также Фокус писал об отношении Эмили Ратаковски к Гарри Стайлсу.