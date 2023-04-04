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Стиль життя

Стало відомо, скільки часу зустрічаються Емілі Ратаковскі та Гаррі Стайлс

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Фото: emrata | Емілі Ратаковскі

Про роман зіркової пари стало відомо після їхнього публічного поцілунку в Токіо.

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Стало відомо, скільки часу насправді зустрічаються Емілі Ратаковскі та Гаррі Стайлс. Про це пише Daily Mail.

Молода мама розповіла, що таємно зустрічалася з британським музикантом протягом двох місяців – і зізналася, що він може бути "тим самим".

У відвертій розмові про своє любовне життя 31-річна Емілі сказала, що зустрічається із Гаррі з початку лютого і сподівається, що їхній роман може бути тривалим.

Виступаючи в подкасті, записаному 9 березня 2023, за два тижні до того, як її помітили під час поцілунків з Гаррі Стайлсом у Токіо 25 березня, вона відверто розповіла про те, який він "чудовий".

Емілі зізналася: "Я щойно почала зустрічатися з людиною, яка, як я думаю, мені подобається, так що це інше. Я сказала: "Він такий чудовий".

Гаррі Стайлс Fullscreen
Гаррі Стайлс

"Але якби ви розмовляли зі мною чотири тижні тому, точно. Я бачилася з кимось, а потім раптом те, як він ходив, виглядав би так: тьфу".

Емілі Ратаковскі Fullscreen
Емілі Ратаковскі
Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі виховує дворічного сина Сильвестра від шлюбу з кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Вони були одружені з лютого 2018 по липень 2022, коли стало відомо про численні зради чоловіка.

Після цього Емілі стали часто помічати на побаченнях з різними чоловіками.

Нагадаємо, Гаррі Стайлс підігрів чутки про роман з іншою дівчиною.

Також Фокус писав про ставлення Емілі Ратаковскі до Гаррі Стайлса.