З ангельськими крилами. Гаррі Стайлс сходив на побачення з колишньою дівчиною (фото, відео)

За кілька годин до цього артиста "зловили" під час поцілунків з Емілі Ратаковскі.

Related video

29-річного британського співака Гаррі Стайлса помітили на побаченні з новою дівчиною. Про це пише Hollywood Life.

Епатажний артист прогулювався Токіо зі своєю колишньою коханою Кіко Мідзухарою всього через кілька годин після його пристрасного поцілунку з моделлю Емілі Ратаковскі.

Стайлс йшов вулицею разом із американо-японською моделлю близько 6 ранку. Це сталося лише через кілька годин після того, як Гаррі був помічений, коли він спілкувався з 31-річною Емілі Ратаковскі.

Колишня зірка One Direction носив той самий чорний костюм, розстебнуту білу сорочку та кремові штани, у яких він був помічений на відео, де він цілувався з моделлю.

Супутниця музиканта носила яскраву рожеву перуку, чорну сукню та сріблясті чоботи до колін і зігрівалася в бежевій куртці, прогулюючись поруч з Гаррі.

На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, Кіко на вечірці була в тій самій рожевій перуці та білих крилах ангела, які Гаррі приміряв на знімках, які транслювали в прямому ефірі.

У короткому відеоролику було видно, як друзі розмовляють перед тим, як зупинитися, щоб озирнутися та оглянути краєвиди.

Гаррі Стайлс та Кіко Мідзухара

Повідомляється, що вони відвідали вечірку лише за запрошеннями, щоб відсвяткувати початок співпраці Кіко з дизайнером Марком Джейкобсом.

Гаррі Стайлс та Кіко Мідзухара

Нагадаємо, як Емілі Ратаковскі ставиться до Гаррі Стайлса.

Також Фокус писав про попередніх дівчат Гаррі Стайлса.