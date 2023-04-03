З ангельськими крилами. Гаррі Стайлс сходив на побачення з колишньою дівчиною (фото, відео)
За кілька годин до цього артиста "зловили" під час поцілунків з Емілі Ратаковскі.
29-річного британського співака Гаррі Стайлса помітили на побаченні з новою дівчиною. Про це пише Hollywood Life.
Епатажний артист прогулювався Токіо зі своєю колишньою коханою Кіко Мідзухарою всього через кілька годин після його пристрасного поцілунку з моделлю Емілі Ратаковскі.
Стайлс йшов вулицею разом із американо-японською моделлю близько 6 ранку. Це сталося лише через кілька годин після того, як Гаррі був помічений, коли він спілкувався з 31-річною Емілі Ратаковскі.
Колишня зірка One Direction носив той самий чорний костюм, розстебнуту білу сорочку та кремові штани, у яких він був помічений на відео, де він цілувався з моделлю.
Супутниця музиканта носила яскраву рожеву перуку, чорну сукню та сріблясті чоботи до колін і зігрівалася в бежевій куртці, прогулюючись поруч з Гаррі.
На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, Кіко на вечірці була в тій самій рожевій перуці та білих крилах ангела, які Гаррі приміряв на знімках, які транслювали в прямому ефірі.
У короткому відеоролику було видно, як друзі розмовляють перед тим, як зупинитися, щоб озирнутися та оглянути краєвиди.
Повідомляється, що вони відвідали вечірку лише за запрошеннями, щоб відсвяткувати початок співпраці Кіко з дизайнером Марком Джейкобсом.
Нагадаємо, як Емілі Ратаковскі ставиться до Гаррі Стайлса.
Також Фокус писав про попередніх дівчат Гаррі Стайлса.