Історія романів Гаррі Стайлса: хронологія зіркових колишніх дівчат співака

Британський співак багато чого досяг з того часу, як став зіркою, і на цьому шляху поряд з ним було кілька дуже відомих дівчат.

Через рік після участі в The X Factor UK у складі групи One Direction у 2010 році Стайлс мав короткі стосунки з Керолайн Флек, яка за іронією долі була ведучою конкурсу вокалістів.

Потім він почав зустрічатися з однією з найпопулярніших зірок у світі, Тейлор Свіфт, але вони теж мали недовгий роман.

"Я думаю, що стосунки досить складні, тому ви повинні повністю ігнорувати все, що відбувається зовні", — сказав Гаррі Стайлс ексклюзивно Us Weekly після свого розлучення з переможницею "Греммі" у 2013 році. — Коли ви перебуваєте на початковій стадії відносин, ви все ще перебуваєте під тиском необхідності дізнатися про людину. Якщо у вас є багато людей з боку, які кажуть вам, що це таке, і вони навіть не знають вас, розповідаючи вам, які у вас стосунки це дивно. Тому я думаю, що вам потрібно як би заблокувати це".

Свіфт, зі свого боку, перетворила розлучення на мистецтво. Для свого альбому 2014 року "1989" вона написала у співавторстві кілька пісень, які, як припустили фанати, були про Стайлса, а саме "Out of the Woods" і не дуже тонка назва "Style", яка не збентежила уродженку Англії.

"Я не знаю, про мене вони чи ні. Але проблема в тому, що вона така хороша, — сказав співак Rolling Stone через роки. — Я пишу зі свого досвіду, всі так роблять. Мені пощастило, якщо все, через що ми пройшли, допомогло створити ці пісні. Це те, що вражає ваше серце. Це те, про що найважче говорити, і це те, про що я говорю найменше. Це та частина, яка стосується двох людей. Я ніколи нікому не розповім всього".

Після Свіфт Стайлс закрутив роман з Кендалл Дженнер, з якою і сьогодні залишається у близьких дружніх стосунках. Після неї були короткострокові романи з такими моделями, як Надін Леопольд, Сара Сампайо та Джорджія Фаулер.

Керолайн Флек

Керолайн Флек

Британці, які мали 14-річну різницю у віці, були у відносинах з 2011 по 2012 рік. У той час Стайлс написав у Twitter, що їхнє розставання "було взаємним рішенням", назвавши ведучу "одним із найдобріших і наймиліших людей, яких я знаю".

У лютому 2020 року стало відомо, що Керолайн Флек покінчила життя самогубством у віці 40 років.

Емма Остіллі

Емма Остіллі

Стайлс був помічений за поцілунками з моделлю у квітні 2012 року, але їхня інтрижка так і не досягла апогею.

Тейлор Свіфт

Гаррі Стайлс і Тейлор Свіфт

Знамениті артисти були сфотографовані, коли гуляли по Центральному парку у Нью-Йорку в грудні 2012 року на їхньому другому побаченні. Через місяць Свіфт розійшлась зі Стайлсом через сварку під час поїздки на Кариби. Тоді закордонні ЗМІ повідомляли, що учасник гурту One Direction "сказав щось, чого йому не слід було говорити".

Кендал Дженнер

Гаррі Стайлс і Кендалл Дженер

Стайлс і зірка реаліті "Сімейство Кардаш'ян" вперше були помічені разом у 2013 році, а через два роки знову підігріли чутки про роман, коли відпочивали на яхті в Ангільї. Після вони возз'єдналися на гала-концерті Met Gala 2019 і знову через кілька місяців на The Late Late Show With James Corden.

"Гаррі і Кендалл — великі друзі і завжди ними були", — сказало джерело Us Weekly на той час.

Надін Леопольд

Надін Леопольд

Поп-співака Гаррі Стайлса та австралійську модель кілька разів бачили разом у Лос-Анджелесі з 2014 по 2015 рік, але вони ніколи публічно не говорили про свій роман.

Сара Сампайо

Сара Сампайо

У червні 2015 року британського співака було помічено в обіймах португальської моделі. Молодих людей бачили разом кілька разів, але сфотографувати їхні ніжні обійми папараці вдалося лише одного разу. Щоправда, на обіймах справа не закінчилася, і пара провела ніч у готелі Ludlow у Нью-Йорку.

Джорджія Фаулер

Джорджія Фаулер

Після того, як новозеландська модель поділилася у Snapchat відео, на якому вона та Стайлс разом грають у Scrabble у жовтні 2015 року, їхні шанувальники були переконані, що вони зустрічаються. Дехто навіть припустив, що хіт співака 2017 року "Ківі" був про Фаулер, з якого вона посміялася.

"[У мене] безперечно не було дитини. Про це вся пісня, тому я думаю, що це малоймовірно", — сказала вона австралійському The Morning Show.

Тесс Ворд

Тесс Ворд

У травні 2017 року стало відомо, що Тесс та Гаррі познайомили у компанії спільних друзів. Після цього співак та кулінарний блогер були на кількох побаченнях, проте припинили спілкування за кілька тижнів.

Камілль Роу

Камілль Роу

Стайлс спровокував чутки про роман із французькою моделлю у липні 2017 року під час відвідин концерту Fleetwood Mac у Нью-Йорку.

"Вони виглядали дуже затишно. Здавалося, вони добре проводили час і насолоджувалися суспільством один одного", — повідомляли тоді очевидці.

Пара зустрічалася протягом року, перш ніж оголосити, що розійшлись. Співробітник Стайлса Том Халл сказав Rolling Stone у серпні 2019 року, що розрив "зробив на нього великий вплив".

Олівія Вайлд

Гаррі Стайлс та Олівія Вайлд

Вперше Стайлса сфотографували тримаючись за руки з Олівією на весіллі його менеджера Джеффрі Азоффа в січні 2021 року в Монтесіто. Ця новина з'явилася через кілька місяців після того, як Вайлд та Джейсон Судейкіс розірвали свій семирічний шлюб. У квітні вони провели деякий час у рідному для Стайлса Лондоні, а потім у липні наступного року вирушили у відпустку до Італії.

"Олівія дійсно закохана в Гаррі, — повідомив тоді інсайдер після того, як пара була помічена на яхті біля італійського узбережжя. — Він робить її по-справжньому щасливою. Начебто він розкрив її легковажну сторону. Вони не приховують своїх стосунків від публіки. все одно, хто довкола спостерігає, як вони проводять час".

У листопаді 2022 року зіркова пара розійшлась.

Емілі Ратаковскі

Гаррі Стайлс і Емілі Ратаковскі

Наприкінці березня британський таблоїд The Daily Mail опублікував кадри Гаррі Стайлса та Емілі Ратаковскі, на яких поп-зірка та модель цілуються на вулиці у Токіо. Офіційних коментарів та підтвердження роману від зірок поки не надходило.

