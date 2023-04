История романов Гарри Стайлса: хронология звездных бывших девушек певца

Британский певец многого добился с тех пор, как стал звездой, и на этом пути рядом с ним было несколько очень известных девушек.

Через год после участия в The X Factor UK в составе группы One Direction в 2010 году у Стайлса были короткие отношения с Кэролайн Флэк, которая по иронии судьбы была ведущей конкурса вокалистов.

Затем он начал встречаться с одной из самых популярных звезд в мире, Тейлор Свифт, но у них тоже был недолгий роман.

"Я думаю, что отношения достаточно сложны, поэтому вы должны полностью игнорировать все, что происходит снаружи", — сказал Гарри Стайлс эксклюзивно Us Weekly после своего расставания с победительницей "Грэмми" в 2013 году. — Когда вы находитесь на начальной стадии отношений, вы все еще находитесь под давлением необходимости узнать все о человеке. Если у вас есть много людей со стороны, которые говорят вам, что это такое, и они даже не знают вас, рассказывая вам, какие у вас отношения — это странно. Поэтому я думаю, что вам нужно как бы заблокировать это".

Свифт, со своей стороны, превратила расставание в искусство. Для своего альбома 2014 года "1989" она написала в соавторстве несколько песен, которые, как предположили фанаты, были о Стайлсе, а именно "Out of the Woods" и не очень тонкое название "Style", которое не смутило уроженку Англии.

"Я не знаю, обо мне они или нет. Но проблема в том, что она такая хорошая, — сказал певец Rolling Stone годы спустя. — Я пишу из своего опыта, все так делают. Мне повезло, если все, через что мы прошли, помогло создать эти песни. Это то, что поражает ваше сердце. Это то, о чем труднее всего говорить, и это то, о чем я говорю меньше всего. Это та часть, которая касается двух людей. Я никогда никому не расскажу всего".

После Свифт Стайлс закрутил роман с Кендалл Дженнер, с которой и сегодня остается в близких дружеских отношениях. После у него были краткосрочные романы с такими моделями, как Надин Леопольд, Сара Сампайо и Джорджия Фаулер.

Кэролайн Флэк

Кэролайн Флэк

Британцы, у которых была 14-летняя разница в возрасте, были в отношениях с 2011 по 2012 год. В то время Стайлс написал в Twitter, что их расставание "было взаимным решением", назвав ведущую "одним из самых добрых и милых людей, которых я знаю".

В феврале 2020 года стало известно, что Кэролайн Флек покончила жизнь самоубийством в возрасте 40 лет.

Эмма Остилли

Эмма Остилли

Стайлс был замечен целующимся с моделью в апреле 2012 года, но их интрижка так и не достигла апогея.

Тэйлор Свифт

Гарри Стайлс и Тейлор Свифт

Знаменитые артисты были сфотографированы прогуливающимися по Центральному парку в Нью-Йорке в декабре 2012 года на их втором свидании. Месяц спустя Свифт рассталась со Стайлсом из-за ссоры во время поездки на Карибы. Тогда зарубежные СМИ сообщали, что участник группы One Direction "сказал что-то, чего ему не следовало говорить".

Кендалл Дженнер

Гарри Стайлс и Кендалл Дженнер

Стайлс и звезда реалити "Семейство Кардашьян" впервые были замечены вместе в 2013 году, а два года спустя снова подогрели слухи о романе, когда отдыхали на яхте в Ангилье. После они воссоединились на гала-концерте Met Gala 2019 и снова несколько месяцев спустя на The Late Late Show With James Corden.

"Гарри и Кендалл — большие друзья и всегда ими были", — сказал источник Us Weekly в то время.

Надин Леопольд

Надин Леопольд

Поп-певца Гарри Стайлcа и австралийскую модель несколько раз видели вместе в Лос-Анджелесе с 2014 по 2015 год, но они никогда публично не говорили о своем романе.

Сара Сампайо

Сара Сампайо

В июне 2015 года британский певец был замечен в объятиях португальской модели. Молодых людей видели вместе несколько раз, но запечатлеть их нежные объятия папарацци удалось лишь однажды. Правда, на объятиях дело не закончилось, и пара провела ночь в отеле Ludlow в Нью-Йорке.

Джорджия Фаулер

Джорджия Фаулер

После того, как новозеландская модель поделилась в Snapchat видео, на котором она и Стайлс вместе играют в Scrabble в октябре 2015 года, их поклонники были убеждены, что они встречаются. Некоторые даже предположили, что хит певца 2017 года "Киви" был о Фаулер, над которым она посмеялась.

"[У меня] определенно не было ребенка. Об этом вся песня, поэтому я думаю, что это маловероятно", — сказала она на австралийском The Morning Show.

Тесс Уорд

Тесс Уорд

В мае 2017 года стало известно, что Тесс и Гарри познакомили в компании общих друзей. После этого певец и кулинарный блогер были на нескольких свиданиях, однако прекратили общение всего через несколько недель.

Камилль Роу

Камилль Роу

Стайлс спровоцировал слухи о романе с французской моделью в июле 2017 года во время посещения концерта Fleetwood Mac в Нью-Йорке.

"Они выглядели очень уютно. Казалось, они хорошо проводили время и наслаждались обществом друг друга", — сообщали тогда очевидцы.

Пара встречалась в течение года, прежде чем объявить, что расстались. Сотрудник Стайлса Том Халл сказал Rolling Stone в августе 2019 года, что разрыв "оказал на него большое влияние".

Оливия Уайлд

Оливия Уайлд и Гарри Стайлс

Впервые Стайлс был сфотографирован держащимся за руки с Оливией на свадьбе его менеджера Джеффри Азоффа в январе 2021 года в Монтесито. Эта новость появилась через несколько месяцев после того, как Уайлд и Джейсон Судейкис разорвали свой семилетний брак. В апреле они провели некоторое время в родном для Стайлса Лондоне, а затем в июле следующего года отправились в отпуск в Италию.

"Оливия действительно влюблена в Гарри, — сообщил тогда инсайдер после того, как пара была замечена на яхте у итальянского побережья. — Он делает ее по-настоящему счастливой. Как будто он раскрыл ее легкомысленную сторону. Они не скрывают свои отношения от публики. Им все равно, кто вокруг наблюдает, как они проводят время".

В ноябре 2022 года звездная пара рассталась.

Эмили Ратаковски

Гарри Стайлс и Эмили Ратаковски

В конце марта британский таблоид The Daily Mail опубликовал кадры Гарри Стайлса и Эмили Ратаковски, на которых поп-звезда и модель целуются на улице в Токио. Официальных комментариев и подтверждения романа от звезд пока не поступало.

